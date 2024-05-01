Duşakabin camında tek 1 leke dahi kalmayacak: Duşakabin camını ışıl ışıl yapmanın sırrı bulundu. Duşakabin camı nasıl temizlenmeli?

Duşakabin camının temizliği pek çok kişinin en muzdarip olduğu konulardan bir tanesi olurken, duşakabin camında bulunan lekeleri çıkarmanın pratik yolu bulundu. İşte duşakabin camını temizlemenin etkili yolu...

Duşakabin camında tek 1 leke dahi kalmayacak: Duşakabin camını ışıl ışıl yapmanın sırrı bulundu. Duşakabin camı nasıl temizlenmeli?

Duşakabin camında bulunan lekeleri kısa sürede temizleyebilmek aynı zamanda duşakabin camının ışıl ışıl olmasını sağlayabilmek için uygulanması gereken belli başlı formüller bulunmaktadır.

Duşakabin camında biriken su ve sabun lekeleri pek çok kişinin muzdarip olduğu lekelerden bir tanesi olurken bu lekeleri çıkarabilmek için doğru temizleme yöntemlerinin uygulanması gerekir.

Duşakabin camı temizliğinde pek çok kişi direkt olarak kimyasal malzemelere yönelirken, duşakabin camında bulunan lekeleri herhangi bir kimyasal malzemele kullanmadan kısa sürede temizleyebilmek mümkündür.

Bu bölgedeki kir ve lekelerin kısa sürede temizlenmesi lekelerin yüzeye iyice yapışmaması adına önemli bir husus olurken, duşakabin camında bulunan lekeleri temizleyebilmek için şu adımları izleyebilirsiniz...

DUŞAKABİN CAMINDAKİ LEKELER NASIL TEMİZLENİR?

Banyolarda sık sık su ve sabun ile temas eden duşakabin camları kısa sürede lekelenmektedir. Duşakabin camındaki bu lekeleri temizleyebilmek pek çok kişinin zorlandığı durumlardan bir tanesi olurken, duşakabin camındaki lekeleri kısa sürede temizlemenin pratik ve etkili yolu bulundu.

Duşakabin camındaki inatçı lekeleri herhangi bir kimyasal malzeme kullanmadan temizleyebilmek için ihtiyacınız olan ilk ürün şüphesiz karbonat olurken karbonatın yanı sıra beyaz sirke kurtarıcınız olacaktır.

Duşakabin camında tek 1 leke dahi kalmayacak: Duşakabin camını ışıl ışıl yapmanın sırrı bulundu. Duşakabin camı nasıl temizlenmeli? - Resim : 1

Uygun bir sprey şişesinin içerisine bir miktar karbonatı ardından da beyaz sirkeyi alın. Öncelikle duşakabin camınızı sıcak suyla ıslatın akabinde hazırladığınız bu karışımı duşakabin camına püskürtün.

Püskürtme işleminden sonra yumuşak bir bez yardımıyla hafifçe temizleyin. Temizleme işleminden sonra ise yeniden sıcak suyla durulayın.

Durulama işleminden sonra tüm su ve sabun lekelerinin kısa sürede temizlendiğini ve duşakabin camınızın ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz.

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