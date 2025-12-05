Dünya Genelinde Siteler Çöktü! Cloudflare Arızası İnterneti Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İnternet trafiğini hızlandıran ve güvenlik sağlayan Cloudflare altyapısında meydana gelen arıza, pek çok web sitesinin erişilemez hale gelmesine neden oldu. Kullanıcılar birçok platformda “500 Internal Server Error” uyarısıyla karşılaştı.

HATA KODU 500 EKRANLARA YANSIDI

Kesinti sonrası Cloudflare’ı kullanan binlerce siteye erişim sağlanamadı. İnternette yaşanan aksaklığı takip eden DownDetector’ın dahi çalışmaz hale gelmesi, sorunun küresel etkisini gözler önüne serdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: “İNCELEME SÜRÜYOR”

Cloudflare tarafından yapılan açıklamada, problemin tespit edilerek giderilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Şirketin durum sayfasında paylaşılan güncellemede, Cloudflare Dashboard ve bağlantılı API sistemlerinde hata oluştuğu doğrulandı.

Yetkililer, sorunun çözümüne yönelik bir düzeltme uygulandığını ve internet servislerinin kademeli olarak normale döndüğünü aktardı.

İKİ HAFTA ÖNCE DE BENZER KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Cloudflare tarafında yaşanan bu sorun, son dönemlerdeki ikinci büyük kesinti olarak kayıtlara geçti. İki hafta önceki arızada da dünya genelinde internet erişiminde ciddi aksamalar görülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi