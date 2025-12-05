Dünya Genelinde Siteler Çöktü! Cloudflare Arızası İnterneti Vurdu

Cloudflare altyapısında meydana gelen arıza, dünya genelinde binlerce internet sitesinin çökmesine yol açtı. Kullanıcılar birçok platformda 500 hata koduyla karşılaştı.

Son Güncelleme:
Dünya Genelinde Siteler Çöktü! Cloudflare Arızası İnterneti Vurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İnternet trafiğini hızlandıran ve güvenlik sağlayan Cloudflare altyapısında meydana gelen arıza, pek çok web sitesinin erişilemez hale gelmesine neden oldu. Kullanıcılar birçok platformda “500 Internal Server Error” uyarısıyla karşılaştı.

HATA KODU 500 EKRANLARA YANSIDI

Kesinti sonrası Cloudflare’ı kullanan binlerce siteye erişim sağlanamadı. İnternette yaşanan aksaklığı takip eden DownDetector’ın dahi çalışmaz hale gelmesi, sorunun küresel etkisini gözler önüne serdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: “İNCELEME SÜRÜYOR”

Cloudflare tarafından yapılan açıklamada, problemin tespit edilerek giderilmesi için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Şirketin durum sayfasında paylaşılan güncellemede, Cloudflare Dashboard ve bağlantılı API sistemlerinde hata oluştuğu doğrulandı.

Yetkililer, sorunun çözümüne yönelik bir düzeltme uygulandığını ve internet servislerinin kademeli olarak normale döndüğünü aktardı.

İKİ HAFTA ÖNCE DE BENZER KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Cloudflare tarafında yaşanan bu sorun, son dönemlerdeki ikinci büyük kesinti olarak kayıtlara geçti. İki hafta önceki arızada da dünya genelinde internet erişiminde ciddi aksamalar görülmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İnternet
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
AKOM Saat Vererek Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek AKOM Saat Vererek Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Geri Sayım Başladı! Ek Hızlı Tren Seferleri Geliyor Ek Hızlı Tren Seferleri Geliyor! Geri Sayım Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu! Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı 3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
11. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren: Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı 11. Yargı Paketi Komisyondan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren! Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı