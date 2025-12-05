AKOM Saat Vererek Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor, Sıcaklıklar 10 Derece Birden Düşecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonuyla birlikte etkisini artıracak soğuk ve yağışlı hava konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Merkez, özellikle akşam saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

HAVA 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da gün içinde 18 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar, akşam saatlerinden itibaren aniden düşerek 10 derece seviyelerine gerileyecek. Yağışın etkisini bu saatlerden itibaren artıracağı, yer yer güçlü gök gürültülü sağanakların görüleceği bildirildi.

HAFTA BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

Merkezin değerlendirmesine göre sıcaklıklar hafta boyunca 6 ila 14 derece arasında seyredecek. Pazartesi ve salı günleri sağanak ve hafif yağış geçişleri devam edecek. Perşembe günü ise yağışların sona ermesiyle birlikte daha açık ve az bulutlu bir hava bekleniyor. AKOM, yağış anlarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşı dikkatli olmaya çağırdı.

Açıklamada yağışların kuvvetleneceği ve yalnızca İstanbul’da değil, yurdun büyük bölümünde etkisini göstereceği vurgulandı. AKOM şu değerlendirmeyi paylaştı: "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca bahar değerlerinde (15-18°C) seyreden sıcaklıkların cumartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak 10°C'ler civarına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor."

