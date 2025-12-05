Geri Sayım Başladı! Ek Hızlı Tren Seferleri Geliyor

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri’ne yoğun ilgi nedeniyle 17 Aralık’ta Ankara–Konya–Ankara hattında ek YHT seferleri düzenleneceğini açıkladı.

Geri Sayım Başladı! Ek Hızlı Tren Seferleri Geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, Konya’da düzenlenecek Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) için ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri planlandığını duyurdu.

ANKARA–KONYA ARASINA EK SEFER

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların bu anlamlı etkinliğe ulaşımını kolaylaştırmak adına ek kapasite oluşturduklarını belirtti.
Ek seferlerin 17 Aralık Çarşamba günü yapılacağını ifade eden Yalçın, şu bilgileri paylaştı:

  • Ankara → Konya: 15.05 hareket
  • Konya → Ankara: 23.05 hareket

962 KİŞİLİK EK KAPASİTE

TCDD’den yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek ilave seferlerle Ankara-Konya hattında toplam 962 kişilik ek kontenjan sağlanmış olacak.

“VATANDAŞLARIMIZIN KATILIMINA DESTEK OLUYORUZ”

Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"17 Aralık Çarşamba Ankara-Konya saat 15.05'te Ankara'dan hareket, Konya-Ankara saat 23.05'te Konya'dan hareket. Halkımızın kültürel ve manevi değerlere ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız doğrultusunda, vatandaşlarımızın bu özel törenlere katılımına destek olduğumuz için mutluluk duyuyor, Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslata erişinin 752. yılında rahmetle anıyoruz"

Kaynak: AA

Hızlı tren
