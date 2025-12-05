İstanbul'da Su Alarmı! Tehlike Günden Güne Artıyor: Barajlar Kritik Eşiğin Altına Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 18’in altına gerilerken İSKİ, artan tüketim nedeniyle suyu tasarruflu kullanma çağrısı yaptı. Kuraklık riski Türkiye genelinde olduğu gibi İstanbul'da da barjlardaki doluluk oranlarını olumsuz etkiledi. Son haftalarda aralıklarla etkili olan yağmur pek fayda etmedi ve İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 18’in altına indi.

"SU TÜKETİMİMİZİ EN AZ YÜZDE 10 AZALTALIM"

Duruma ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa tasarruflu su kullanma çağrısı yaptı. Başa, "İstanbul geneli su tüketimimiz artarak devam ediyor. Yıllara göre Ocak-Kasım ayları arası günlük tüketim miktarlarına bakıldığında geçen yıla göre yüzde 1,55 oranında artış söz konusu. Sürdürülebilir bir su yönetimi için suyumuzu tasarruflu kullanmak durumundayız. Bölgemizdeki kuraklık Aralık ayı gelmesine rağmen geçmiş değil. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım" dedi.

"YAZ AYLARINDA OLSAYDI CİDDİ TEHLİKEYDİ"

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, su yönetim merkezinde yaptığı değerlendirmede kentte kısa vadede bir su kesintisi riski bulunmadığını söyledi. Solmaz, suyun yüzde 99’unun yağmur hasadıyla sağlandığını hatırlatarak “Bu bir döngü. Aynı oran yaz aylarında görülseydi ciddi tehlikeydi, ancak şu an kış mevsimine geçiyoruz ve yağış dengeyi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Solmaz, barajların doluluğunun kritik eşik olarak görülebileceğini ancak İstanbul’un su rejiminin tek başına oranlar üzerinden okunamayacağını belirtti. Solmaz şöyle konuştu:

“Yüzde on sekizin altına düştük, tabii ki kritik bir seviye. Ama son eşik ya da alt eşik diye bir şey söylemiyorum. Çünkü İstanbul’un suyunun yüzde doksan dokuzu yağmur hasadıyla şehre veriliyor. Bir döngüdür bu. Eğer bu oran aralık ayının dördünde değil de eylülde ya da ağustosta olsaydı çok büyük tehlikeydi. Kış mevsimine girmiş bulunuyoruz ve yağışların başlamasını bekliyoruz. Yağışlar başlayana kadar su kesintisi veya bir risk yaşamadan kış sezonuna girmiş olacağız. Kısa vadede bir problem gözükmüyor. Fakat bu durum elbette vatandaşlarımız ve bizler açısından bir risk oluşturuyor.”

"İSTANBUL'UN SUYU GÜNLÜK VE HAFTALIK PLANLARLA YÖNETİLEMEZ"

Solmaz, İstanbul’un su yönetiminin uzun vadeli strateji gerektirdiğini vurgulayarak İSKİ’nin 2023’te yürürlüğe koyduğu içme suyu ve kanalizasyon master planına işaret etti ve “İstanbul gibi bir şehrin su problemini günlük, haftalık yağışlara göre yönetemeyiz. Bizim 2023 yılında üçüncü su ve kanal planını yürürlüğe koyduk. Master plan yıllara bağlı nüfus öngörülerine ve dönem dönem devreye girmesi gereken su kaynaklarına dayanır.” dedi.

"MELEN BARAJI DEVREDE OLSAYDI YÜZDE 17'LERE DÜŞMEMİŞ OLURDUK"

Solmaz, İstanbul’un su güvenliği açısından en kritik projelerden biri olan Melen Barajı’nın önemine ise şu sözlerle dikkat çekti:

“Melen Barajı’nın tadilat ihalesi Devlet Su İşleri tarafından önümüzdeki yılın başında yapılacak. İki yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Melen şu anda baraj olarak devrede olsaydı üç yüz, dört yüz milyon metreküp su rezervimiz olurdu. Yüzde on yedilere düşmemiş olurduk.”

Solmaz, baraj oranlarının tek başına İstanbul’un su güvenliğini açıklamadığını da belirterek “İstanbul’un durumu biraz farklı. Avrupa’da da su lazım, Asya’da da. Dengeyi sağlayamazsanız bazı bölgeler susuz kalabilir. Avrupa yakasında nüfus yoğun, Asya yakasında su kaynakları. Her gün Asya’dan Avrupa’ya bir milyon metreküpü aşan su transfer ediyoruz.” diye konuştu

"SU TASARRUFU İNSANLIK GÖREVİ"

Solmaz, tasarruf çağrılarına ilişkin şunları söyledi:

“Yıllardır söylüyoruz; su tasarrufu bir insanlık görevidir. Suyumuz bitiyor diye değil, suyu çok uzaklardan ve çok fazla enerji harcayarak getiriyoruz. Konforumuzdan fedakârlık etmeden tasarrufu öneriyoruz. Duş sürelerinin kısaltılması, muslukların tamiri gibi basit önlemler alışkanlığa dönüşmeli.”

İSKİ’nin şebeke suyuna ilişkin Solmaz, “Şebekeye verdiğimiz su insani tüketim amaçlı tüm standartlara uygundur. Zaman zaman doğal partiküllerin hareketi nedeniyle bulanıklık şikayetleri alabiliriz. Bu bölgelere anında müdahale eder, deşarj yapar ve suyu estetik açıdan da uygun hale getiririz.” dedi.

"DİP SUYU SAĞLIK AÇISINDAN BİR SAKINCA TAŞIMAZ"

Solmaz, “barajların dip suyunun kullanılamaz olduğu” yönündeki söylemlerin bilimsel olarak yanlış olduğunun altını çizerek, “Barajların dip suyu kullanılmaz gibi söylemler var, bilmiyorum nereden çıktı. Avrupa yakasındaki barajlar beş metre derinliktedir. Bu barajlar tam karışımlıdır; üst suyla alt su aynı özelliklere sahiptir. Dip suyu sağlık açısından bir sakınca taşımaz. Derin barajlarda da yılda iki kez termoklin olur, su tamamen karışır. Barajlarımızın tüm su sütunu kontrolümüz altındadır.” dedi.

"2-3 AYDIR BÖLGESEL KESİNTİLER YAPMAK ZORUNDA KALIRDIK"

Havzalarda inşaat ve faaliyet kısıtlamalarının sürdüğünü de anlatan Solmaz, “Ömerli, Darlık, Terkos, Alibeyköy, Büyükçekmece ve Sazlıdere havzalarında faaliyetleri kısıtlayarak suyu koruyoruz. Sazlıdere bu yıl devrede olmasaydı son 2-3 aydır bölgesel kesintiler yapmak zorunda kalırdık.” dedi.

"İSTANBUL'UN 2053 VE 2100 SU PROJEKSİYONLARI HAZIR"

Solmaz, İSKİ’nin uzun vadeli su planlarına ilişkin de “Master planda 2053 nüfus öngörümüz 21 milyon. Bu nüfusu karşılamak için Melen Barajı ve Trakya’dan Rezve projesi devreye girdiğinde su dengesi 2080’lere, 2100’lere taşınacak.” dedi.

İSTANBUL NEDEN DENİZ SUYU ARITMIYOR?

Solmaz, sıkça sorulan “İstanbul neden deniz suyu arıtmıyor?” sorusuna ise şu değerlendirme ile yanıt verdi:

“Deniz suyunu arıtmak için çok büyük alanlara ihtiyaç var. İstanbul’da böyle alanlar yok. Silivri’de günlük 100 bin metreküp su üretecek bir proje için çalışma var ancak İstanbul’un problemi deniz suyu arıtarak çözülemez. Temiz su kaynaklarımız henüz tamamen devreye alınmış değil.”

Kaynak: ANKA