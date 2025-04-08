Down Sendromlu Rabia'nın Düğün Hayali Gerçek Oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 23 yaşındaki down sendromlu Rabia Kunt, uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliği sonunda giydi.

Orta Mahalle’de yaşayan Rabia için unutulmaz bir gün yaşandı. Ailesi ve yakınları, Rabia’nın en büyük hayalini gerçekleştirmek için her detayı düşünerek düğün hazırlığına başladı. Kuaföre götürülüp gelinliği giydirilen Rabia, süslenmiş otomobille evinin önüne getirildi. Ailesi ve dostları coşkuyla karşılayarak onu düğün salonuna uğurladı. Gelin arabası, davetiye ve düğün pastası gibi tüm detaylar titizlikle organize edildi. Rabia ilk dansını babası Erdoğan Kunt ile yaptı.

Rabia'nın annesi Filiz Kunt, kızının hayalini gerçeğe dönüştürmekten mutluluk duyduklarını belirterek, bu düğünü sadece kızları için değil, tüm çocukların değerinin anlaşılması için düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA