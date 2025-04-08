Down Sendromlu Rabia'nın Düğün Hayali Gerçek Oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 23 yaşındaki down sendromlu Rabia Kunt, gelinlik giyme hayalini gerçekleştirdi. Ailesi ve yakınları, Rabia'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Down Sendromlu Rabia'nın Düğün Hayali Gerçek Oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 23 yaşındaki down sendromlu Rabia Kunt, uzun zamandır hayalini kurduğu gelinliği sonunda giydi.

Orta Mahalle’de yaşayan Rabia için unutulmaz bir gün yaşandı. Ailesi ve yakınları, Rabia’nın en büyük hayalini gerçekleştirmek için her detayı düşünerek düğün hazırlığına başladı. Kuaföre götürülüp gelinliği giydirilen Rabia, süslenmiş otomobille evinin önüne getirildi. Ailesi ve dostları coşkuyla karşılayarak onu düğün salonuna uğurladı. Gelin arabası, davetiye ve düğün pastası gibi tüm detaylar titizlikle organize edildi. Rabia ilk dansını babası Erdoğan Kunt ile yaptı.

Rabia'nın annesi Filiz Kunt, kızının hayalini gerçeğe dönüştürmekten mutluluk duyduklarını belirterek, bu düğünü sadece kızları için değil, tüm çocukların değerinin anlaşılması için düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Gelin Gelinlik Düğün
Ne Ceviz, Ne Fındık, Ne Badem! Kalorisi En Düşük Kuruyemiş Meğer Buymuş Ne Ceviz, Ne Fındık, Ne Badem! Kalorisi En Düşük Kuruyemiş Meğer Buymuş
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme Ünlü Astrolog Açıkladı: 3 Nisan İtibarıyla Başlıyor! Nisan Ayına Damgasını Vuracak Gelişme
Anne Babalar Dikkat! Bilim İnsanları Tek Çocukla İle İlgili Çarpıcı Gerçeği Açıkladı! Çok Daha Fazla Görülüyor Anne Babalar Dikkat! Bilim İnsanları Tek Çocukla İle İlgili Çarpıcı Gerçeği Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! Kirası En Düşük ve En Yüksek İlçeler Açıklandı İstanbul'da Kira Fiyatları Belli Oldu! İlçe İlçe Açıklandı...
Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor? Rakamlar Dudak Uçuklattı... Gazeteciler YouTube'dan Ne Kadar Kazanıyor?
Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor Altın Yatırımcısı Dikkat! İslam Memiş Zenginlerin Yeni Yatırımını Açıkladı, Daha Çok Kazandırıyor
Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor... Tanışmaya Gidecekler Arzu Sabancı 'Çocuk' Krizini Çözdü: Küçük Uzay, Sabancı Ailesine Giriyor
Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar? İşte Koyun, Tosun, Koç, Dana, Keçi Fiyatları Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu: 2025 Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Fiyatları Ne Kadar?