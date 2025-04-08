Anne Babalar Dikkat! Bilim İnsanları Tek Çocukla İle İlgili Çarpıcı Gerçeği Açıkladı! Çok Daha Fazla Görülüyor

Yeni bir araştırma, tek çocukların kardeşi olanlara göre daha mutlu, yaratıcı ve zeki olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre, tek çocukların ruh sağlığı da daha güçlü.

Anne Babalar Dikkat! Bilim İnsanları Tek Çocukla İle İlgili Çarpıcı Gerçeği Açıkladı! Çok Daha Fazla Görülüyor

Nature Human Behavior dergisinde yayımlanan yeni bir bilimsel araştırma, tek çocuklar hakkındaki yaygın düşünceleri sarsacak sonuçlar ortaya koydu. Çin'de gerçekleştirilen çalışmada, kardeşi olmayan bireylerin hem psikolojik hem de bilişsel anlamda daha olumlu özellikler taşıdığı belirlendi.

7 BİN KİŞİ İNCELENDİ

Anne Babalar Dikkat! Bilim İnsanları Tek Çocukla İle İlgili Çarpıcı Gerçeği Açıkladı! Çok Daha Fazla Görülüyor - Resim : 1

Çalışmada, yaşları 18 ile 30 arasında değişen 7.186 kişinin verileri analiz edildi. Katılımcıların yalnızca aile yapısı değil, aynı zamanda ekonomik durumları da dikkate alındı. Araştırmacılar, tek çocukların yaşam memnuniyetlerinin daha yüksek olduğunu ve ruh sağlıklarının daha iyi seviyelerde olduğunu belirtti.

TEK ÇOCUKLAR DAHA ZEKİ OLUYOR

Anne Babalar Dikkat! Bilim İnsanları Tek Çocukla İle İlgili Çarpıcı Gerçeği Açıkladı! Çok Daha Fazla Görülüyor - Resim : 2

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarına göre, tek çocuklar kardeşi olanlara kıyasla daha yaratıcı, daha mutlu ve daha zeki. Ayrıca bu bireylerin daha az dürtüsel davrandığı ve ödül beklentisine daha az bağımlı olduğu gözlemlendi. Araştırmayı yürüten uzmanlar, "Toplumda sıkça dile getirilenin aksine, tek çocuklarda hem nörobilişsel gelişim hem de ruh sağlığı açısından pozitif sonuçlar elde ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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