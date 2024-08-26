Down Sendromlu Esra'nın Düğün Hayali Gerçek Oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde düğün hayali kuran down sendromlu Esra Çolak için düzenlenen eğlence renkli görüntülere sahne oldu. Gelinlik diyen Esra, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Alandız Mahallesi’nde oturan Huriye - Ayhan Çolak çifti, down sendromlu dünyaya gelen kızları Esra Çolak, en büyük hayalini gerçekleştirdi. Gelin olma hayalini sürekli olarak yakınlarına aktaran 29 yaşındaki Esra Çolak’ın gelinlik giyme ve düğün yapma hayali ailesi ve yakınlarının katıldığı organizasyonla gerçeğe dönüştürüldü. Davetiye, gelinlik, gelin arabası ve kına gecesi dahil tüm ayrıntıların düşünüldüğü organizasyon kapsamında Esra için belediyenin sosyal tesisinde sembolik düğün töreni gerçekleştirildi.

İLK DANSINI BABASIYLA YAPTI

Alandız Mahallesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen düğünde gelinlik giyerek ellerine kına yakılan Esra, gönlünce eğlendi. Babası Ayhan Çolak ile sahneye çıkan Esra Çolak, davetlilerin alkışlarıyla ilk dansını da babasıyla yaptı. Mutluluktan yerinde duramayan Esra’yı yakınları, komşuları ve Buldan’dan kalabalık bir davetli topluluğu yalnız bırakmadı. Hayali gerçeğe dönüşen Esra, müzik eşliğinde davetliler ve yakınlarıyla gece boyunca eğlendi.

Kaynak: İHA