En İlginç Düğün: Karpuzdan Davetiye, Kale Biberinden Takı

Denizli ilgibç bir düğüne sahne oldu. Davetiye olarak misafirlere karpuz dağıtılan düğünde, geline Kale biberi takıldı.

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En İlginç Düğün: Karpuzdan Davetiye, Kale Biberinden Takı

Denizli’de geçtiğimiz günlerde ürettiği karpuzları elinde kalan üreticisi, ürünlerini düğün davetiyesi olarak dağıtmıştı. Düğün davetiyesini alan eski belediye başkanı, düğünde geline Kale biberi taktı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde maliyet artışı, çiftçilerin üretim sürecini olumsuz etkiledi. Üretim maliyetlerinin karşılamakta güçlük çeken çiftçi, pazarda kilo fiyatı 8-10 TL arasında değişen karpuzu tarlada 80 kuruş fiyat verildiği için ürünleri toplamaktan vazgeçti. Elinde kalan karpuz üreticisi Yüksel Şan ise ilginç bir yöntemle değerlendirmişti. Elinde kalan karpuzları dünya evine girecek olan kızının düğün davetiyesi olarak kullanmıştı. Dün ise karpuz davetiyeli düğün, gerçekleşti. Davetiyeyi alan eski Kale Belediye Başkanı İbrahim Yarımca, düğün akşamı geline Kale biberi taktı.

En İlginç Düğün: Karpuzdan Davetiye, Kale Biberinden Takı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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