Dünyanın En Yaşlı Adamı Doğum Gününü Kutluyor: Niye Bu Kadar Yaşadım Bilmiyorum

İngiltere'nin Liverpool kentinde, 26 Ağustos 1912'de dünyaya gelen John Tinniswood, 112. yaş gününü Guinness Dünya Rekorları sertifikasıyla çektirdiği fotoğrafla kutladı. Guinness yetkililerine konuşan Tinniswood, neden bu kadar çok yaşadığıyla ilgili ise "hiçbir fikrinin olmadığını" söyledi.

BBC'nin aktardığına göre, Southport'ta bir bakım evinde kalan Tinniswood, kendisinden herkesin duymak isteyeceği bir "uzun yaşam sırrının" da olmadığını belirtti. Gençken oldukça aktif olduğunu ve "bolca yürüyüş yaptığını" söyleyen Tinniswood, başkalarından çok da farklı olmadığını düşünüyor.

'HERKES NE YİYORSA ONU YİYORUM'

Tinniswood, her cuma günü balık ve patates yemeği yemek dışında, başka bir yemek rutini olmadığını da ekledi. 112 yaşındaki adam, "Herkes gibi ben de ne yemek çıkarsa onu yiyorum, özel bir diyetim yok" dedi.