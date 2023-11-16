Denizli'de eşi benzeri görülmemiş ikinci ürün, tadı ve lezzeti aynı: Böyle bir olayı hiç görmedik!

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde papaz eriği, bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş şekilde ikinci ürünü verdi. Ağaçların sahibi Zeki Çiftçi, "Lezzeti aynı Mayıs ayında topladığımız erikler gibiydi" dedi.

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Denizli'de eşi benzeri görülmemiş ikinci ürün, tadı ve lezzeti aynı: Böyle bir olayı hiç görmedik!

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde bugüne kadar eşi benzeri görülmeyen hadiselere bir yenisi daha eklendi.

Kadıköy Mahallesi’nde tarımla uğraşan Zeki Çiftçi, bahçesinde bulunan erik ağaçlarının çiçek açmasından sonra erik vermeye başladığını belirterek, "Mayıs ayında normal zamanında Papaz eriklerimiz ürünlerini verdi. Bizde topladık. Daha sonra ağaçlar çiçeklenmeye başladı. Soğuklar gelirse çiçekleri vurur endişesi taşırken, eriklerin olmaya başladığını gördük" dedi.

"TADI, LEZZETİ AYNI"

"Büyüklerimize sorduğumuzda böyle bir olayı 'hiç görmediklerini' ve 'duymadıklarını' söylediler" diyen Çiftçi, "Biz de erikleri topladık. Tadı, lezzeti aynı Mayıs ayında topladığımız erikler gibiydi. Aynı durumun benzeri, arkadaşlarımızın bahçelerindeki armut ağaçlarında da yaşandığını duyduk. Allah sonumuzu hayır eylesin" İfadelerini kullandı.

Denizli'de eşi benzeri görülmemiş ikinci ürün, tadı ve lezzeti aynı: Böyle bir olayı hiç görmedik! - Resim : 1

PAPAZ ERİĞİ

Papaz eriği, Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen bir erik çeşididir. Bu meyveler, genellikle yaz aylarında olgunlaşır ve taze olarak tüketilir. Papaz erikleri, sahip oldukları özel tat ve aromalarıyla tanınır. Bazı yörelerde papaz eriği veya papaz meyvesi olarak adlandırılırlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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