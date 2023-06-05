Damakları tatlandırmaya başladı: Kendine has tadı ve rengi ile içenler bir daha istiyor!

Fırat Nehri çevresinde özellikle Birecik'te yetişen meyan kökünden yapılan şerbet başta Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Mardin gibi Güneydoğu illerinde vatandaşların vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda geliyor.

Yaz aylarında vazgeçilmez lezzeti olan ve meyanın kök kısmından elde edilen şerbet satışına havaların ısınmasıyla başlandı.

İNSAN SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR

Geleneksel içecekler arasında yer alan meyan şerbeti kendine has özellikleriyle vatandaşların vazgeçilmez içeceklerinin başında geliyor. Katkısız ve sağlıklı olduğu bilinen meyan şerbeti, sıcaklıkların arttığı yaz döneminde insanların yükselen hararetini de dindiriyor. Meyan kökünün yanı sıra içeriğinde buz ve su ilave edilen şerbet, hiçbir katkı maddesi içermiyor. Meyan şerbetinin sağlık açısından da çok faydalı olduğu biliniyor. Gaziantep'te yaşayan vatandaşların yazın vazgeçilmez lezzetlerinden olan meyan şerbeti, serinlemek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Yaz aylarında tüketilen meyan şerbeti içerisinde bulundurduğu çeşitli minareler ile insan sağlığına büyük katkı sağlıyor.

"ZAM YAPILDI"

6'ncı kuşak Meyan Şerbeti Ustası olan Halil Gezer, "Vatandaşlarımız gözü kapalı gelip meyan şerbetimizi içiyorlar. Limonata, Vişne suyumuzda var ama en çok meyan şerbeti içiliyor. Vatandaşların ilgi alakası güzel, geçen yıl 2,5 TL'ydi bu yıl ise bardağı 4 TL'dir. İster istemez zam yapıldı ama yine de işlerimizde herhangi bir kaybımız yoktur. Yine aynı yaptığımız satışı yine satıyoruz. Alım gücü zayıflamadı, her çeşit şerbet ya da limonata satışları devam ediyor. Örneğin geçen yıl 5 bin şerbet satıyordum, bu yılda da devam ediyor" diye konuştu

MEYAN ŞERBETİNİN YAPIMI

Gaziantep'in 6'ncı kuşak meyan şerbetçisi Halil Gezer meyan şerbetinin yapımını anlattı.

Gezer, "Her gün sabah 5'te uyanıp meyan otunu ıslatıp tekneye alırız. Yaklaşık 3 saat sonra hazır olur, hazır olduktan sonra sabah 9 civarında tezgahımızda yerini alır" dedi.

MEYAN ŞERBETİNİN FAYDALARI

Gazianteplilerin vazgeçilmez lezzeti olan meyan şerbetinin tam bir şifa kaynağı olduğunu da vurgulayan Halil Gezer, "Böbrek taşı, idrar yollarına, mideye ve mide rahatsızlığını yüzde 80 önler. Mide ilaçlarının yüzde 90'ında da vardır" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 45-50 TL

Meyan Otu Satıcısı Cuma Turan, "Bir milli içecek gibi herkesin evinde bulunan bir şeydir. Havalar ısındıkça meyana rekabet artıyor. Bu yıl kilosu 45-50 TL arasındadır" diye konuştu.

"ÇOK FAYDALI BİR İÇECEK"

Yaz aylarında havalar sıcak olduğun çarşıya çıktıklarında serinlemek ve faydalı olduğundan dolayı her zaman içtiklerini belirten Abdullah-Ayşe Köymen Çifti, "Yaz aylarında havalar sıcak olduğun meyan şerbeti ve limonata yaygındır. Bizlerde devamlı içtiğimiz için sağlıklı bir şeydir o yüzden bizlerde içiyoruz. Çok lezzetli serinlemek için ailemizle içiyoruz. Fiyatlar uygun, Çok faydalı bir içecek, her çarşıya geldiğimizde içeriz. Evde kendim yaparım ramazan aylarında daha çok yaparım. Şuan geldik ailemizle çocuğumuzla beraber içiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem