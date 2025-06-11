Çöp Kovasına Acı Biber Atmak Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyan Hep Yapıyor

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Özellikle yaz aylarında evdeki çöp kovalarından yükselen kötü kokular büyük rahatsızlık verebiliyor. Ancak bu sorunu çözmek için kimyasal ürünlere gerek yok. Evde uygulayabileceğiniz basit ve doğal bir yöntemle çöp kokusuna veda edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, çöp kovasının içine bir adet acı biber atmak. Acı biber, hem kokuyu baskılamaya hem de çöpe yaklaşan haşere ve hayvanları uzak tutmaya yardımcı oluyor.

İŞTE BU YÖNTEMİN ETKİLERİ

Özellikle açık alanlardaki ya da balkonlardaki çöp kutularına yaklaşan kediler, köpekler ve fareler; acı biberin keskin kokusuna dayanamaz ve kovaya yaklaşmaz.

Acı biberin yoğun aroması, kısa süreliğine çöpün kötü kokusunu bastırabilir. Bu etkiyi artırmak isterseniz birkaç parça tarçın kabuğu da ekleyebilirsiniz.

Kimyasal kullanmadan, evdeki basit malzemelerle etkili bir çözüm sunar.

NASIL UYGULANIR?

Çöp poşetinizin alt kısmına ya da doğrudan çöp kovasına bir adet kuru veya taze acı biber bırakın.

Dilerseniz yanına birkaç parça tarçın kabuğu da ekleyin.

Her poşet değişiminde yenisini koymayı unutmayın.

Bu yöntem sayesinde hem kötü kokulardan hem de davetsiz misafirlerden kurtulmak mümkün. Hem pratik hem de tamamen doğal!

Kaynak: Haber Merkezi