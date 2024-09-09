Camlar Neyle Silinmeli?

Dış etkenlere karşı doğrudan maruz kalan camlarınızın temizliği aynı zamanda evinizin dışardan da güzel ve temiz görünmesini sağlar. Temizlik yaparken kadınları en çok zorlayan yerlerden biri olan camlar ev temizliğinde büyük önem taşıyor. Özellikle yağmur yağdıktan sonra oluşan inatçı lekelere dönen ve zaman içerisinde rahatsız eden camları temizlerken uygulayacağınız bu yöntem vazgeçilmeziniz olacak. Cam temizliğinde son dönemlerde Instagram'da popüler hale gelen bu etkili karışım sayesinde camlarınız uzun süre tertemiz kalacak. Aynı zamanda bu mucize karışım sayesinde pencereleriniz daha uzun süre ayna gibi parlak olacak. İşte camları ayna gibi yapan mucize karışım:

Çektiği temizlik videolarıyla son dönemde Instagram'da adından sıkça söz ettiren @thesuperrbaba kullanıcı adına sahip olan dijital içerik üreticisi Mehmet Can Karacan'ın hazırladığı videodaki karışım dikkat çekti. İşte Karacan'ın camlarınızın ayna gibi parlamasını sağlayan ve yağmur suyu lekesi tutmayan muhteşem karışımı:

MALZEMELER:

Yarım çay bardağı bulaşık makinesi parlatıcısı,

Çeyrek çay bardağı yumuşatıcı,

Çeyrek çay bardağı elde yıkama bulaşık deterjanı,

Yarım çay bardağı beyaz sirke