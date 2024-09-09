Eski Yün Yorganların Mucizevi Faydaları



İyi bir uyku, beden ve ruh sağlığı için insan vücudunun olmazsa olmaz ihtiyaçlarından. Gece yeterli ve kaliteli bir uyku ile tüm günün yorgunluğunu ve stresini atmak mümkün. Kaliteli uyku ise elbette doğru seçilmiş uyku malzemeleri ile elde edilebiliyor. Uyku malzemeleri deyince akla gelen yatak, yorgan ve yastıkların sayısız çeşidi bulunuyor. Anneannelerimizden bize kalan bir gelenek: Yün yorgan. Yün yorganlar, genelde koyun tüylerinden elde edilen ve bu sebeple de organik olarak kabul edilen yorgan çeşitlerinden biridir. Yorgan sanayisinde pamuk ve diğer tüm yorgan türleri çıkmadan evvel insanoğlunun kullandığı ilk yorgan çeşitlerinden biri olan yün yorganlar, ısıyı eşit şekilde dağıtmaları ve sıcak tutmaları ile bilinirler.

Özellikle köylerde son derece yaygın olarak kullanılan yün yorganların insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı. Ağır yün yorganlar melatonin salınımını büyük oranda artırmaktadır. Uyku problemi yaşayanlar bu yorganlar ile bu sorundan kurtulabilir.





Yapılan araştırmalara göre yün yorganlar mutluluk hormonu serotoninin ve uyku kalitesini artıran melatoninin seviyesini yükseltiyor.

Yün yorganlar ayrıca stres hormonu kortizolün seviyesini düşürerek kaygıyı azaltıyor.

Bu yorganlar ayrıca kalp hızını düşürür, sakinleştirir, anksiyete, uyku bozukluğu ve dikkat eksikliği gibi hastalıklarda şikayetleri azaltır.

%100 yünden elde edilen türleri, ısıyı dengeler ve eşit şekilde dağıtır. Özellikle kış şartlarının çetin geçtiği bölgelerde mükemmel bir ısıtma görevi görür. Ayrıca yaz aylarında da vücudu terletmeme özelliğine sahiptir.

İçerisinde herhangi bir toksik madde ya da kimyasal barındırmaz.

Yün içerisindeki minik kıllar ve lanolin denilen madde sayesinde herhangi bir mikrop oluşumunu engeller. Böylece son derece sağlıklı ve hijyenik bir kullanım sunar.