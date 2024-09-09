Çayın Yanına En İyi Giden Lezzet: Milföy
Çikolatalı milföy ruloları, çıtır çıtır lezzetiyle çayın yanına sunulan mükemmel bir atıştırmalığa dönüşüyor. Şimdi gelin bu tarife birlikte bakalım...yed
Çok daha kısa sürede lezzetli atıştırmalıklar yapmak istiyorsanız milföyden yapılan şahane çikolatalı rulolar sizin için mükemmel bir lezzete dönüşüyor. Bir fincan kahve ya da çayın yanında eşlik edecek çikolatalı milföy rulolar, az malzemesiyle de oldukça dikkat çekiyor. Dışının çıtır çıtır olduğu içinin çikolatalı akışkanla buluştuğu milföy, kısa sürede lezzetli bir şölene dönüşüyor. Hadi gelin çayın yanına çıtır çıtır lezzet olan çikolatalı milföy ruloları denemeye!
ÇİKOLATALI MİLFÖY RULOLARI TARİF:
MALZEMELER
Milföy hamuru
2-3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 su bardağı çikolata parçaları
YAPILIŞI
Milföy hamurunu kara şeklinde kesin.
İçerisine bir kaç adet çikolata koyduktan sonra kruvasan şeklini verin. (Uç kısımlarından yuvarlayın.)
Daha sonra üzerine eritilen tereyağını sürün.
Üzerine isteğe göre biraz şeker serpin.
180°C’de 25-30 dakika pişirin.