Çalışmalar 6.5 saat sürdü: Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarıldı

Erciyes Dağı'na tırmanış yaparken mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniel's Baranowski 6.5 saat süren çalışma sonunda kurtarıldı.

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Çalışmalar 6.5 saat sürdü: Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcı kurtarıldı

Erciyes Dağı'na tırmanırken mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniel's Baranowski kurtarıldı.

Dağda izinsiz zirve tırmanışı yaparken Hörküç Kaya bölgesinde mahsur kalan 29 yaşındaki Daniel's Baranowski, Uluslararası Acil Durum Koordinasyon Merkezine ihbarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığı habere göre, AFAD, JAK, UMKE ve HADAK Dağcılık Kulübünden 25 kişilik ekibin çalışmasıyla, Erciyes'in 3600 rakımındaki Baranowski'ye 6.5 saat sonra ulaşıldı.

Sağlık durumu iyi olan ve bulunduğu yerden yaklaşık 3 saatte indirilen dağcı, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Baranowski, öncesinde planlamamasına rağmen gece saat 04.00'te Erciyes Dağı'na çıkmaya başladığını anlatarak, "Sadece haritadan takip ederek yola çıktım. Böyle bir şey yaşandığı için özür dilerim" dedi.

Tekir Kapı bölgesine getirilen Baranowski, sağlık ekiplerince kontrol edildi. Baranowski, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Öte yandan, Baranowski'nin bisikletiyle Polonya'dan Türkiye'ye gelerek Erciyes Dağı'ndaki kamp alanında çadır kurduğu öğrenildi.

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