Tavuk pişirirken bu teknik denenmeli. Nar gibi kızarmasını sağlıyor.. Lokum gibi oluyor

Bütün Tavuk Nasıl Pişirilir? Enfes Bir Tarifle Sizlerle!

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Tavuk pişirirken bu teknik denenmeli. Nar gibi kızarmasını sağlıyor.. Lokum gibi oluyor

Tavuk, kolay hazırlanabilen ve lezzetli bir ana yemek seçeneği olarak sofralarımızda sıkça yer alır. Ancak, bütün tavuk yaparken lezzetlendirmek büyük önem taşır. Eğer tavuğu doğru bir şekilde marine etmezseniz, tadı da olmayacaktır. Bu nedenle bugün sizlere bütün tavuk pişirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve nar gibi kızarmış bir tavuk nasıl yapabileceğinizi anlatacağız.

İlk olarak, tavuğunuzu sırt kısmından keskin bir bıçakla ya da mutfak makasıyla ikiye ayırın. Göğüs kafesine hafif bastırarak fırın tepsisine alın. Daha sonra, bir kasede oda sıcaklığında beklemiş tereyağı, baharatlar, rendelenmiş limon kabuğu ve sarımsak rendesi karışımını hazırlayın. Bu karışımı tavuğun derisiyle eti arasında boşluk yaratıp içine koyun. Tereyağlı karışımı derinin üstünden bastırarak yayın.

Daha sonra, bir sos hazırlayın. Bu sos için zeytinyağı, yoğurt, sarımsak rendesi, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber, tuz ve balı karıştırın. Bu sosu tavuğun her tarafına sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra patates, havuç, arpacık soğan ve sarımsakları ekleyin ve yeniden fırına sürün. Yaklaşık 2 saat sonra tavuğunuz pişmiş olacaktır.

Tavuğunuzun pişip pişmediğini anlamak için göğüs kısmını keserek kontrol edebilirsiniz. Eğer pembelik varsa pişmemiş demektir, bir süre daha fırında tutun.

Enfes bir bütün tavuk tarifi ile misafirlerinizin hayranlığını kazanabilirsiniz. Tam kıvamında içi yumuşacık ve yanında lezzetli sebzelerle hazırlanan bu tarifi denemenizi öneririz.

Afiyet olsun!

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ

Mynet.com sitesinde ise tane tane pirinç pilavı tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

MALZEMELER


1 su bardağı baldo pirinç
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvıyağ
Bir miktar tuz
Yarım et ya da tavuk bulyon
1,5 su bardağı kadar kaynamış su


TARİF


İlk olarak bir kaba kaynar su koyun ve içerisine pirinçleri atın. Pirinçleri bu kapta bir süre ıslattıktan sonra nişastası çıkana dek güzelce bol su ile yıkayın. Bir süzgeç yardımı ile bu pirinçleri iyice süzün.
Ardından orta boy çok derin olmayan bir tencerenin içine yağı koyun. Yağ biraz eridikten sonra içine pirinçleri ekleyin ve bu şekilde pirinçleri bolca kavurun.
Sonrasında pirinçleri iyice kavurmanın ardında tencerenin içine kaynar suyu ve tuzu ekleyin. Bu arada küçük bir kabın içine tencereye koyacağınız sudan bir miktar koyun. Bu kabın içine tablet et ya da tavuk bulyonu ekleyin. Bulyon eriyene kadar kapta karıştırın. Ardından sulu bulyon karışımını da tencereye ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve pilav suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Pilav suyunu çektiğinde ve pirinçler yumuşadığında, ocağın altını kapatın. Pilavın bulunduğu tencerenin kapağını kaldırın ve tencerenin üstüne kağıt bir havlu ya da geniş bir bez serin. Ardından tencerenin kapağını yeniden kapatın. Pilavı bu şekilde bir süre demlenmeye bırakın. Pilav tam kıvamına geldiğinde kapağı açın, üstündeki bezi kaldırın ve pilavı sıcak sıcak servis edin.
Afiyet olsun.

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