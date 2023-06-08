Bu defa da Manisa'da görüldü!

Daha önce Muğla ve Denizli illerinde görülen zehirli uğur böceği örümceği şimdide Manisa’nın Turgutlu ilçesinde görüldü.

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Bu defa da Manisa'da görüldü!

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş tarafından zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceği görüldü.

Turgutlu'da Necati Sarıkaya isimli vatandaş, Subaşı Mahallesi Irlamaz Vadisinde zehirli olduğu iddia edilen uğur böceği örümceğini gördü. Daha önce Muğla ve Denizli illerinde görülen ve basına yansıyan haberlerden bilgisi olduğunu söyleyen Sarıkaya uğur böceği desenli örümceğin fotoğrafını çekti.

"ZEHİRLİ OLDUĞUNU DUYMUŞTUM"

Necati Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Turgutlu Subaşı Mahallesi Irlamaz vadisinde yürüyüş yaparken daha önce görmediğim bir türde örümceği gördüm. Basına yansıyan haberlerde örümceğin zehirli olduğunu duymuştum. İnsanların da haberi olsun diye fotoğrafını çekip gazeteci arkadaşlarla paylaştım" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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