Düzce'de köyleri bastı, vatandaşları canından bezdirdi!

Düzce'nin köyleri son iki yıldır sülüklerle mücadele etmeye çalışıyor. Darıyeri Hasan Ağa Köyü sakinleri de özellikle gece çıkan, güneş ışığında ise saklanan sülüklere karşı çözüm yolları arıyor.

Akşam karanlığıyla birlikte evlerin duvarlarına tırmanan, mahsulleri ve yaprakları yiyerek kurutan sülüklere karşı çözüm bulmaya çalışan köylüler, çaresiz kaldıklarını belirterek, yetkililerden yardım istiyor.

"İKİ YILDIR SÜLÜKLERLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Darıyeri Hasanağa köyü sakinlerinden Kübra Aksoy, 2 yıldır sülüklerle başa çıkamaya çalıştıklarını belirterek, "2 yıldır sülüklerle mücadele ediyoruz. Köyümüzde ne bir bitki yetişiyor ne tarla yapabiliyoruz ne çiçeklerimiz oluyor. Evlerimize kadar girmeye başladılar. Akşam karanlık çöktüğünde komşular birbirlerine gidip gelemez oldular. Bu sülüklerin düşmanı da yok. Birkaç tanesini öldürüyorsunuz, tekrar geliyor bir türlü çözüm bulamadık" dedi.

"BAŞ EDEMİYORUZ"

Yetkililerden yardım istediklerini belirten Cennet Bergut ise, "Bu sülükleri ne kuşlar ne de başka hayvanlar yemiyor. Hayvan olarak düşmanları yok ve çok çabuk çoğalıyorlar. Buralar soğukları olmadığı için çok rahatça burada yaşıyor, barınıyorlar. Gerçekten büyük bir dert. Biz baş edemiyoruz. Bir şekilde bir yardım istiyoruz çünkü bütün köy sardılar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem