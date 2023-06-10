Boynuna tutundu, hastanede çıkartıldı!

Amasya'da bahçede boynuna kene tutunan bir vatandaş, ikamet ettiği Samsun'da hastanenin acil servisine başvurdu. Kene, sağlık personeli tarafından çıkartıldı.

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Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına ve ölümlere yol açan keneler bu yaz da piknikçilerin ve tarım işçilerinin korkulu rüyası olmaya başladı. Son bir ay içinde Sivas'ta 3 kişi ve Amasya'da ikamet eden bir kadın KKKA hastalığı teşhisiyle hayatını kaybetti.

Samsun'da ikamet eden ve günübirlik memleketi Amasya'daki kendisine ait tarlaya çalışmaya giden 4 çocuk babası Münir Ateş (58), dün akşam geri döndüğünde evlerinde boynundaki keneyi fark etti.

HASTANEYE BAŞVURDU

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran Münir Ateş'in boynuna tutunan kene, sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı. Kan tahlili yapılan Ateş, sağlık yönünden takibe alındı.

Boynuna tutundu, hastanede çıkartıldı! - Resim : 1

"OĞLUM, KENE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ateş, "Amasya'daki bahçemize gittim. Eve geldim. Ben de et beni olduğu için oğluma gösterdim. Oğlum da sağlıkçı olduğu için kene olduğunu söyleyince hastane geldik" dedi.

KENE, HER YIL NİSAN VE EKİM AYLARINDA GÖRÜLÜYOR

Kenenin yol açtığı KKKA hastalığı, özellikle Amasya, Tokat, Çorum ve Sivas çevresinde her yıl nisan ve ekim ayları arasında görülüyor.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, insan vücuduna tutunan kenelere müdahale edilmemesi ve hastanede sağlık görevlileri tarafından çıkarılması uyarısında bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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