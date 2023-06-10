Hesabına yanlışlıkla 132 milyon dolar yatırıldı: Gözlerine inanamadı

Brezilya’da yaşayan adamın hesabına yanlışlıkla 132 milyon dolarlık havale yapıldı. Hesabındaki parayı gören adam gözlerine inanamadı.

Hesabına yanlışlıkla 132 milyon dolar yatırıldı: Gözlerine inanamadı

Brezilya’da yaşayan 58 yaşındaki Antonio Pereira do Nascimento, banka hesabına 132 milyon dolarlık havale yapıldığını görünce gözlerine inanamadı.

T24’ün aktardığına göre, Brezilya'nın merkezindeki Tocantins eyaletinin başkenti Palmas'ta yaşayan 58 yaşındaki Antonio Pereira do Nascimento, banka hesabında sadece 37 dolar varken bankanın yanlışlıkla kendisine 132 milyon dolar gönderdiğini fark edince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

PİYANGO OYNAMADIĞI İÇİN ŞAŞIRMIŞ

Şoförlük yapan dört çocuk babası Nascimento, sabit bir geliri olmadığı ve piyango oynamadığı için paranın kaynağı konusunda kafa karışıklığı yaşadı.

Paraya ulaştığında ise paranın iki banka arasındaki havale sırasında yapılan yanlış bir işlem nedeniyle kendisine ulaştığı ortaya çıktı.

Banka hesabındaki parayı gördüğünde şaşkınlıkla birlikte korku hissettiğini söyleyen Nascimento, "O kadar çok sıfır vardı ki korktum. Hayatımda böyle bir para hiç görmemiştim. Asla da sahip olamam. Evime gittim eşime 'Zengin olduk' dedim. Ama hemen eşim de 'Verelim' dedi. Bankayı aradım ve şubelerine gittim. Gece saat 21.00’da benim hesabımdaki para gitti" dedi.

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