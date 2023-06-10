Böyle vahşet görülmedi: Eşini öldürdü, düdüklüde pişirip köpeklere yedirdi!

Hindistan'da yaşanan cinayet kan dondurdu. 56 yaşında bir adam eşini öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Eşinin kemiklerini tencerede kaynattı ve sonra da köpeklere yedirdi.

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Böyle vahşet görülmedi: Eşini öldürdü, düdüklüde pişirip köpeklere yedirdi!

Hint Polis Komiseri Shrikant Pathak'ın basına yaptığı açıklamaya göre şüpheli şahıs Manoj Shani, 32 yaşındaki eşi Saraswati Vaidya'yı öldürdü. Cesedi 3-4 gün sakladıktan sonra eşinin cansız bedenini 20 parçaya ayırdı.

Shani'nin eşinin parçalarını düdüklü tencerede kaynattığı ve sonra cesedin parçalarını plastik torbalara doldurduğu belirtildi.

Dehşet bununla da bitmedi. Shani, eşinin ceset parçalarının bir kısmıyla köpekleri besledi.

4 Haziran'da işlendiği belirtilen cinayetin ardından Manoj Shani gözaltına alındı.

CİNAYET NEDENİ BİLİNMİYOR

Sanığın eşini parçalara ayırmak için elektrikli kullandığı belirtilirken açıklamada "Vücudun bazı parçaları eksik gibi görünüyor. Sanığın ceset parçalarını kademeli olarak farklı alanlara atmış olabileceğinden şüpheleniyoruz" denildi.

Sanık'ın cinayeti neden işlediği ise henüz bilinmiyor.

Hindistan yasalarına göre sanık Manoj Shani, cinayet ve delillerin yok edilmesi suçlarından yargılanacak.

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