Foreign Policy'den Erdoğan analizi: Üçüncü dönemden ne beklenmeli?

"Erdoğan'ın üçüncü döneminden ne beklenmeli?" başlıklı analizde, Erdoğan'ın dış politikada iki önceliğinin olduğu belirtildi.

Bunlara ilişkin "Türkiye için daha iddialı bir varlık çizmek. Bunun gerçekleşmesi için Ankara'nın Batı kurumları içindeki konumunu güçlendirmek." şeklindeki tespitlere yer verildi.

KAZANAN ERDOĞAN

Hem Brüksel'in hem de Washington'ın, bir dizi bireysel politika hedefine ulaşmaya çalıştığına işaret edilerek, "Ama net kazanan Erdoğan." denildi.

Batı ile ilişkilerin ve gündemin tonunu belirleyenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu anlatılarak, "Erdoğan, Batı'yı üzecek şekilde bölgesel nüfuzunu savunmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile giderek derinleşen bağlarını vurgulamaya devam edeceği belirtildi.

RUSYA'YI UKRAYNA'DA DİZGİNLİYORLAR

Türkiye'nin Rusya'yı Ukrayna'da dizginleme konusunda başlıca silah satarak oynadığı hayati rolün altını çizecek Erdoğan'ın, Türkiye'nin Batı için asli önemini vurgulayacağı kaydedildi:

Ankara, çatışmanın başlangıcından bu yana Türk yapımı TB2 insansız hava araçlarını Kiev'e sattı.

Aynı zamanda Rusya ile tahıl sevkiyatı anlaşmasına aracılık ederek Ukrayna tahılının dünya pazarlarına satışını kolaylaştırdı ve muhtemelen dünya gıda krizini önledi.

BIDEN, ANKARA İLE SAMİMİ OLMAK İSTİYOR

Biden yönetiminin, denge politikası izleyen Ankara ile "samimi bir ilişki sürdürmek istediği" şeklindeki görüşün paylaşıldığı analizde şunlar aktarıldı:

"Beyaz Saray, Türkiye'nin tamamen Putin'in etkisi altına girmesini istemiyor. Türkiye bir yerden jet almak zorunda ve bu da Batı'dan olabilir."