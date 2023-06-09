Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında 'kurultay' ve 'genel başkanlık' açıklamaları

28 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu sonucunda seçimi Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a kaybeden, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV canlı yayınına katıldı.

Seçimden sonra ilk kez canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"NEDEN İSTİFA ETMEDİNİZ?" SORUSUNA YANIT

"Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan pişmanlık duymuyorum. Türk siyasetinde önemli bir aşama kaydettik. Demokrasiyi destekleyenleri yan yana getirdik. Unutuldu, konuşulmuyor. İktidar olduğumuzda ne yapacağımızı konuştuk, bir mutabakat hazırladık. Toplumun her kesimi ile diyalog kurduk. Biz kazanacağımıza inanıyorduk. Altı lider ve iki büyükşehir belediye başkanı ile birlikte alanlara çıktık. Medyada kazanacağımıza inandı. Beklediğimiz olmadı. Siz de beklediğimizi olmamasını bizim üzerimde bir üzüntüye yol açtığını kabul edersiniz. CHP sıradan bir parti değil. CHP, kökleri Kuvayi Milliye uzanan bir partidir. En zor sınavları verenler CHP Genel Başkanları'dır ve asla geri adım atmamışlardır. O akşam oturup konuştuk. Nasıl bir yol yöntem izleyelim diye? Önce PM ve MYK'yı topladık. Grubumuzu topladık. Sonrada oturduk şu karara vardık: Eleştirileri aldık, baktık. Kurultay kararını aldık. Yetkiyi yine partililerimize bıraktık.

Bu ülkenin yarısı demokrasiden yana oy kullandı. Bu Türkiye Cumhuriyeti için son derece önemli bir sonuçtur. Evet kazanamadık ama bizim umutlu tutan bu sonuç oldu.

KURULTAY NE ZAMAN OLACAK? YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı. CHP Genel Başkanları için adaylık önce gelmez. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra Genel Başkanlık gelir. Aday olup olmamamın bir önemi yok. Ben adayım demem. Genel başkan seçimli bir kurultay olacak. Ben bugüne kadar hiç çıkıp ben adayım demedim. Bu partinin yetkili organları karar verecektir. Bu parti bir kişinin partisi değildir. Bu partide herkes gelip genel başkanlığına aday olabilir.

Ben el veririm. Birisi çıkar delegeleri ziyaret eder, kendisini anlatır, kazanır. Kişiye endeksli bir siyaset CHP'ye uygun değildir.

SEÇİM NEDEN KAYBEDİLDİ?

'Biz nerede kaybettik?' bu soruya yanıt verilmesi lazım, bunu da değerlendirdik. CHP kırsalda yeteri kadar etki gösteremedi. 3 milyonluk fark, 1-2-3 tane sandık kurulan yerlerde oluştu. Buralara daha fazla gidilebilirdi. Kentlerde oturanların tamamı demokrasiden yana oy kullanmış. Ortaya çıkan tablonun ağır yenilgi olarak görülmesini doğru bulmam.

Yüzde 42'den yüzde 36'ya düştü AKP. Beklediğimiz ölçüden bir kayıp olmadı. Ben bir kaybetmemize gerekçe bulmaya çalışmıyorum. Kırsaldaki yurttaşların ekonomik krizden etkilenmemesinin nedenini de açıkladık. Deprem bölgesinde de şaşırdık, oraya giden ilk benim. Ama sonuçta halk orayı tercih etti. Dönüp yeniden kendimizi sorgulamalıyız. Birden fazla nedeni var: Dağıtılan paralar var.

Erdoğan ilk kez bir seçimi kaybetti. İlk turda seçimi kazanamadı.

CHP'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİNDE ZAAF MI VARDI?

Bu seçime sandık açısından CHP kadar hazırlık yapan ikinci bir parti bulamazsınız. İttifak yaptığımız partiler dahil. Onlar da çalıştı ama başat rol bizdeydi. 1.5 yıl bununla uğraştık. Tutanaklar da geldi. İlk turda sorunlar çıktı. Bilgisayar sisteminde modeller açısından uyumsuzluk çıktı. Yoksa tutanaklar var bizde. İkinci turda da bütün tutanaklar elimize geldi. Geçen seçimlerde biz Şanlıurfa'nın bazı ilçelerine giremedik. Bize sıfır oy çıkan yerlere milletvekillerimizi gönderdik, darp edildi. Bizim görevlendirdiklerimizden kaç kişinin sandığa gitmediğini tespit edeceğiz.

"BAYRAĞI TESLİM ALANLAR İLERİYE TAŞIYACAKTIR"

Bu bir demokrasi yarışıdır. Biz çıtamızı yükselttik. Biz kutuplaşmayı azalttık. Biz pek çok sorunun çözülmesine yardımcı olduk. Bundan sonraki süreç, bayrağı teslim alanlar daha ileri taşıyacaktır. Herkes değişecek, hiç kimse kazığı çakacak hali yok. CHP diğer partiler gibi değildir. Ben eleştiren hiç bir arkadaşımın sözünü kesmem.

Tüzükten rahatsızım. Tüzük kurultayında aktif ve pasif üye diye ayıralım üyelerimizi. Kurultaya bunu kabul ettiremedim. Kurultay reddettiği için ön seçim her zaman sağlıklı bir seçim olmuyor. Bakıyoruz İl Başkanı gitmiş, bütün akrabalarını üye kaydetmiş. Bu uygulamayı kurultayda geçireceğiz.

ADAY OLMANIZ HATA DEĞİL Mİ?

Ben hiç bir zaman ben aday olacağım demedim. Adaylığın alt yapısı şöyle oluştu: 1 yıldır çalışıyoruz, 1 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Yeni gelecek birinin aday olması birbirini tanımadıkları için istenmedi. "

4 PARTİNİN CHP LİSTELERİNDEN SEÇİLEN MİLLETVEKİLLERİ

(Toplam oyları yüzde 2'yi geçmeyen partilerin 38 milletvekili çıkarmasını sağladınız. Sizin bu partileri desteklemenizin cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeleri için ikram olarak kabul ediliyor. Ne düşünüyorsunuz?)

Yüzde 1 bile olsa o toplumsal birlikte olmalıdır. Milletvekili verdik evet ve ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Demokrasi açısından bu zorunluydu.

Bazı yerlerde biz İYİ Parti logosuyla girdik. Bazı yerlerde de İYİ Parti bizim listelerimizde girdi. Bunu hesap etmek mümkün değil. Oyumuzu kaybetmedik, bir parça attı ama yeterli değil. Oyumuzun atmama nedenlerini konuşuyoruz.

İMAMOĞLU'NUN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Gayet güzel bir çağrı, değişim çağrısı. Siz değişim talebinde bulunuyorsunuz gayet güzel, bu değişim olacak zaten. Partilerin kendi kurultaylarını yapmaları, başkanlık divanlarını seçmeleri, PM'yi seçmeleri, bunlar hayatın değişiminin bir gereğidir. "