Birçok alanda kullanılıyor, katma değeri oldukça yüksek: Ekimi hız kesmeden sürüyor!

Verilere göre, ülkemizde 2017 yılında 6 bin dekar lavanta ekimi gerçekleşirken 2022 yılında 47 bin dekar alanda lavanta üretimi yapıldı.

Lavantanın kullanım alanı oldukça geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bu noktada dünya çapında büyük oranda talep gören lavanta, gıda, kozmetik, peyzaj ve tıp alanı gibi çok farklı sektörlerde kullanılıyor. 2015 yılına kadar yalnızca 3 ilimizde lavanta üretim alanı mevcutken, günümüzde 20’nin üzerinde ilimizde lavanta tarım alanı kaydı bulunuyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Lavanta bahçeleri, görsel cazibe merkezleri olarak yıllık bazda binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ayrıca lavanta ekim alanının genişletilmesi adına çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Lavanta üretimi, istihdam yaratıyor, ekoturizmi canlandırıyor ve katma değeri yüksek bir ürün olarak ihracat potansiyeli taşıyor.

LAVANTA NEDİR?

Lavanta, Lamiaceae familyasına ait, yaklaşık 30 türü bulunan bir bitkidir. Lavantalar, Akdeniz ikliminde yetişen, hoş kokulu, mavi veya mor çiçekleri olan bitkilerlerdir. Lavantalar, binlerce yıldır parfümeri, kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde kullanılmaktadır. Lavanta, anti-inflamatuar, antibakteriyel ve antioksidan özelliklere sahiptir. Lavanta, stres, uykusuzluk ve depresyon tedavisinde de kullanılmaktadır. Lavanta, yemeklere, çaya ve tatlılara katılabilir. Lavanta, sabun, şampuan, krem ve deodorant gibi kozmetik ürünlerde kullanılmaktadır. Lavanta, uçucu yağ olarak da kullanılmaktadır. Lavanta uçucu yağı, masaj yağlarında, aromaterapide ve parfümlerde kullanılmaktadır. Lavanta, bahçelerde ve parklarda süs bitkisi olarak da kullanılmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem