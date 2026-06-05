Bilim Dünyasını Şaşırtan Keşif! 5 Bin Yıllık Mumyadan Ekmek Yaptılar

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1991 yılında İtalya ile Avusturya sınırındaki Tirol Alpleri’nde bulunan ve “Ötzi Buz Adam” olarak tanınan 5 bin 300 yıllık mumya, bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Daha önce vücudundaki dövmeler, saç dökülmesi ve taşıdığı bazı hastalıklarla gündeme gelen Ötzi hakkında şimdi de dikkat çekici bir araştırma yayımlandı.

BİLİM İNSANLARI EKŞİ MAYALI EKMEK ÜRETTİ

Bilim insanları, mumyanın bedeninde tespit edilen maya türlerini kullanarak ekşi mayalı ekmek üretmeyi başardı. Araştırmacılar bir sonraki aşamada aynı mayalarla bira üretimi yapmayı hedefliyor.

Çalışma, 3 Haziran’da yayımlanan Microbiome dergisinde yer aldı. Araştırmayı yürüten Eurac Research Mumya Araştırmaları Enstitüsü’nden uzmanlar, Ötzi’nin üzerinde, içinde ve çevresinde bulunan mikroorganizmaları kapsamlı şekilde inceledi.

MUMYANIN TÜM MİKROBİYAL YAPISI İNCELENDİ

Daha önce yalnızca ağız ve bağırsak mikrobiyotası üzerinde çalışmalar yapılırken, bu kez mumyanın tüm mikrobiyal yapısı analiz edildi. Bilim insanları ayrıca söz konusu mikroorganizmaların günümüzde hâlâ aktif olup olmadığını araştırdı.

İtalya’nın Bolzano kentindeki Güney Tirol Arkeoloji Müzesi’nde özel koşullarda korunan Ötzi, yaklaşık eksi 6 derecelik sıcaklıkta ve yüzde 99 nem oranına sahip bir odada muhafaza ediliyor. Araştırma kapsamında bilim insanları, 2019 yılında mumyanın üzerindeki buz tabakasını kontrollü şekilde çözdü ve elde edilen örnekleri detaylı biçimde analiz etti.

HEM ANTİK HEM MODERN MİKROORGANİZMALAR BULUNDU

İncelemeler sonucunda Ötzi’nin üzerinde hem antik hem de modern mikroorganizmaların bulunduğu ortaya çıktı. Bazı mikroorganizmaların Ötzi yaşarken vücudunda bulunduğu, bazılarının ise ölümünden sonra oluştuğu belirlendi.

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise soğuğa dayanıklı dört farklı maya türünün keşfedilmesi oldu. Özellikle “Glaciozyma” adlı maya türünün yıllar içinde baskın hale geldiği ifade edildi. Uzmanlar, bu mayaların mevcut koruma koşullarında hâlâ metabolik faaliyet gösterebildiğini düşünüyor.

SIRADA BİRA ÜRETİMİ VAR

Bilim insanları şimdi ise binlerce yıllık bu maya türleriyle bira üretimi yapılıp yapılamayacağını araştırmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi