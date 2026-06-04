Kabus Geri Döndü: Et Yiyen Parazit Alarmı! İçeriden Tüketiyor, İnsanlara da Bulaşıyor

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ABD’de yaklaşık 60 yıl sonra yeniden görülen “Yeni Dünya vida kurdu” (screwworm) paraziti yetkilileri harekete geçirdi. Canlı dokuyla beslenerek sıcak kanlı canlıların vücudunda hızla yayılan parazit, Teksas eyaletindeki bir buzağıda tespit edildi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), Meksika sınırına yakın La Pryor bölgesinde doğrulanan vakanın şu ana kadar ülkede kayda geçen tek bulaşma olduğunu açıkladı. Ancak uzmanlar, parazitin yayılması halinde hayvancılık sektörü için ciddi ekonomik kayıpların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

CANLI DOKUYU İÇERİDEN TÜKETİYOR

“Screwworm” olarak bilinen parazitik sinek türü, yumurtalarını hayvanların açık yaralarına veya mukozalarına bırakıyor. Yumurtalardan çıkan larvalar ise canlı dokuların içine girerek beslenmeye başlıyor. Uzmanlara göre tedavi edilmediği durumlarda enfekte hayvanlar hayatını kaybedebiliyor. Parazitin özellikle hayvan hareketleri yoluyla hızla yayılabildiği belirtiliyor.

1966’DAN SONRA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Teksas’ta tespit edilen vakanın eyalette 1966 yılından bu yana görülen ilk screwworm vakası olduğunu açıkladı. ABD’de son yıllarda azalan sığır varlığı nedeniyle kırmızı et üretiminde düşüş yaşanırken, uzmanlar yeni parazit tehdidinin fiyatları daha da artırabileceğini ifade ediyor. Yetkililer, yalnızca Teksas hayvancılık sektörünün bile olası bir salgında 1,8 milyar dolara kadar ekonomik zarar görebileceğini belirtiyor.

İNSANLARA DA BULAŞABİLİYOR

Uzmanlar, parazitin insanlara ve evcil hayvanlara da bulaşabileceğini ancak insan vakalarının oldukça nadir görüldüğünü açıkladı. Yetkililer ayrıca screwworm’un gıda güvenliği açısından doğrudan risk oluşturmadığını vurguladı. Ancak tedavi sürecinin oldukça zor olduğu, enfekte yaralardaki larvaların tek tek temizlenmesi gerektiği ifade edildi.

ABD ACİL ÖNLEMLERİ DEVREYE ALDI

Vakaların ardından ABD’li yetkililer, bulaşmanın görüldüğü bölgenin çevresindeki 20 kilometrelik alanda hayvan hareketlerini durdurdu. Bölgede steril sinek salımı başlatılırken, özel müdahale ekipleri sahaya gönderildi. Ayrıca Güney Teksas’a parazitle mücadelede kullanılacak ilaç stoklarının sevk edildiği açıklandı. ABD’li yetkili Dudley Hoskins ise “Hayvancılık sektörümüzü korumak ulusal güvenlik meselesidir” ifadelerini kullandı.

MEKSİKA ÜZERİNDEN KUZEYE İLERLİYOR

Parazitin son aylarda Orta Amerika’dan başlayarak Meksika üzerinden kuzeye doğru yayıldığı belirtiliyor. Meksika’da Kasım 2024’ten bu yana 27 binden fazla vaka tespit edilirken, yaklaşık 2 bin vakanın halen aktif olduğu bildirildi. ABD, geçmişte steril erkek sineklerin doğaya bırakılması yöntemiyle screwworm’u 1960’lı yıllarda tamamen ortadan kaldırmıştı. Ancak yeni kurulması planlanan steril sinek üretim tesisinin 2027 yılının sonunda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi