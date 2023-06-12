Balık ağına takıldı, itfaiye ekipleri harekete geçti!

Mersin'de bir evin bahçesindeki balıkçı ağına takılan yılan, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Mersin merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki balıkçı ağına bir yılanın takılarak çırpındığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye bilgi verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, balıkçı ağına takılan yılanı kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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