Bakan Memişoğlu Açıkladı: HPV Aşısı Ücretsiz mi Olacak?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ücretsiz HPV aşısının hayata geçirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalara dair Meclis’te açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, uygulamaya yönelik nihai kararın Bilim Kurulu’nun değerlendirmesi sonrasında netleşeceğini belirtti.

NTV Haber Merkezi Öykü Tüccar'ın haberine göre, komisyonda sağlıkta fırsat eşitliği kapsamında yapılan çalışmalara değinen Memişoğlu, bugüne kadar milyonlarca kişiye ulaşıldığını ifade etti. Bakan, 2 milyon 200 binden fazla kadına ücretsiz meme kanseri taraması, yaklaşık 1 milyon 800 bin kişiye ise rahim ağzı kanseri taraması yapıldığını açıkladı. Amaçlarının koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve kadınların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek olduğunu vurguladı.

HPV AŞISI İÇİN VERİLER İNCELENİYOR

Ücretsiz HPV aşısına ilişkin soruları da yanıtlayan Memişoğlu, Türkiye’de yaygın görülen HPV tipleri ve bu tiplerin kanserle ilişkisine yönelik bilimsel verilerin değerlendirildiğini söyledi. Farklı ülkelerde görülen HPV türlerinin değişiklik gösterebildiğine dikkat çeken Bakan, Türkiye’de gerçekleştirilen taramaların bu açıdan önemli bir veri kaynağı oluşturduğunu ifade etti.

Şu ana kadar 1 milyon 760 bini aşkın ücretsiz HPV taraması yapıldığını belirten Memişoğlu, elde edilen sonuçlar üzerinden kapsamlı analizlerin sürdüğünü kaydetti. Ücretsiz aşı uygulamasına yönelik iradenin ortaya konduğunu dile getiren Bakan, Bilim Kurulu’nun yeniden değerlendirme talebinde bulunduğunu ve kuruldan çıkacak kararı beklediklerini aktardı.

18 YAŞ ALTI DOĞUMLARA İLİŞKİN VERİLER

Bakan Memişoğlu, konuşmasında doğum istatistiklerine de değindi. Türkiye’de 18 yaş altı doğum oranlarının Avrupa ülkelerine kıyasla düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Memişoğlu, 2025 yılı içinde gerçekleşen yaklaşık 1 milyon doğumun 3 bin 896’sının 18 yaş altındaki annelere ait olduğunu açıkladı.

AŞI KARŞITLIĞINA YENİ ADIMLAR

Aşı karşıtlığı konusunun da gündemlerinde olduğunu belirten Memişoğlu, bu alanda bir eylem planı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Bakan ayrıca, yerli üretimi artırmaya yönelik 13 farklı aşı geliştirme projesinin devam ettiğini bildirdi.

Ücretsiz HPV aşısının uygulanmasına ilişkin nihai kararın ise Bilim Kurulu’nun değerlendirmesi sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Kaynak: NTV