Bahçesini çapalarken servet buldu

Hatay'da bir çiftçi bahçesini çapalarken traktörün pulluğuna içi Bizans dönemine ait sikkelerle dolu küp takıldı.

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Bahçesini çapalarken servet buldu

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesinde zeytin bahçesini traktörle çapalamak isteyen çiftçi İsmet Kaya servet buldu. Traktörünün pulluğuna takılan küpü kontrol eden Kaya, içindeki altınların çevreye yayıldığını fark etti.

Kaya'nın durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye kolluk kuvvetleri ile müze müdürlüğü görevlileri intikal etti. Kontrollerde bulunan 22 adet altının Bizans dönemine ait sikkeler olduğu ortaya çıktı.

Sikkeler müze müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

'ZEYTİN YERİNE SİKKE HASAT ETTİK'

Bulduğu sikkeler karşısında yaşadığı şaşkınlığı ifade eden İsmet Kaya, "Zeytinlerimiz daha iyi olsun diye traktörümüzle bahçeyi sürüyordum. O esnada çapaya bir tane kırık testi denk geldi, inip baktığımda içinde altın vardı. Sikkeleri alıp devletimize teslim ettim. İçerisinden 22 tane Bizans dönemine ait altın sikke çıktı. Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken topraktan altın sikke hasat ettik bu yıl." dedi.

Bahçesini çapalarken servet buldu - Resim : 1

'BÜTÜN AKŞAM TELEFONLARIMIZ SUSMADI'

Olaydan sonra telefonlarının susmadığını söyleyen Kaya, "Bütün akrabalarımız bizleri aradı, bütün akşam telefonlarımız susmadı. Devlete teslim etmekle en iyisini yaptın diyenler de oldu, farklı şeyler söyleyenler de oldu. Niye teslim ettin, niye kuyumcuya satmadın, daha iyi para ederdi diyenler oldu. Biz tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Antakya ilçesindeki Saçaklı Mahallemiz tarihi açıdan zengin." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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