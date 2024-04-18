İstanbul'da elektrik kesintisi: BEDAŞ elektrik kesintisi yaşayacak ilçeleri teker teker sıraladı. 18 Nisan İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 18/04/2024 00:00:00 - 18/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., 58., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 18/04/2024 00:00:00 - 18/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., BOSNA, KARANFİL sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2083., 2084., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 680., 681., 697., 698., 699., 700., 701., 702., 714., 722., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 18/04/2024 09:30:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAĞCILAR ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 18/04/2024 09:30:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BADEM sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 131., MALAZGİRT, MENDERES sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ARDAHAN, BOTANİK, EŞREF BİTLİS, GÖLBAŞI, GİZEM, MİLLİYET, TEMEL sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAMLAR mah sk bölgelerinde 18/04/2024 13:00:00 - 18/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, YENİÇERİ, ZORLU sk bölgelerinde 18/04/2024 00:00:00 - 18/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 60., 68. sk bölgelerinde 18/04/2024 11:31:00 - 18/04/2024 13:31:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 18/04/2024 13:30:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah ASUDE sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-VİŞNEZADE mah SPORCU ADİL, ÇATALMEKTEP sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah BODUR, SERAMİK sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 27., 48., 50., 66., 68., 70., 74., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 29., 33., 35., 80., 90., 98., ATA, BAŞKENT, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah AKAY, ASENA, BAHADIR, BALAMİR, BAŞKÖY ÇIKMAZI, EDİRNE, HARİKA ÇIKMAZI, HARİTA ÇIKMAZI, HASGÜL ÇIKMAZI, HASTÜRK ÇIKMAZI, KUPA ÇIKMAZI, NİLÜFER ÇIKMAZI, PARADİSE, PINAR, REFET ÇIKMAZI, SARILALE ÇIKMAZI, SAĞLIK OCAĞI, SOHBET ÇIKMAZI, VAKKAS, YILDIZ, ZAMBAK, İHSAN AKDOĞAN, İLKBAHAR ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah PEKMEZCİ sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, MEVSİM, ÇAMLIBEL, İKLİM sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 8. sk bölgelerinde 18/04/2024 13:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1997. sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1986., 1987., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah CEYLAN, SÜZER, ŞEHİT POLİS GAFFAR OKKAN sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1988., 1997., NAZIM HİKMET, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce -ÖRNEK mah sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992., 1996., 1997., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1994. sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, ATİLLA İLHAN, G-119, G-120, G-122, G-583, G-591, G-592, G-593, G-594, G-76 sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ARI, GÜNEŞ, HUZUR sk bölgelerinde 18/04/2024 00:05:00 - 18/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah 1.ÇINAR ÇIKMAZI, ÖZÜT sk bölgelerinde 18/04/2024 09:30:00 - 18/04/2024 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN MENDERES VATAN, AKDENİZ, HAKPEREST, HAKPEREST ARALIĞI, HALICILAR, HİSSEDAR, VATANDAŞ, YARAN, ÖKSÜZCE HATİP, ÖKSÜZLER, İKİZ KARDEŞLER, ŞAİR FUZULİ sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-18 10:00:00 - 16:00:00

🕒 Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI, NÖBETHANE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CİBALİ mah AKSAK ÇIKMAZI, ARAPLAR, BIÇAKÇI ALAATTİN ÇIKMAZI, BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, CİBALİ, CİBALİ MESCİDİ, ESRAR DEDE, HACI FERHAT CAMİİ, HAYDAR, HAYDAR BOSTANI, HAYDAR HAMAMI, HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI, KARADENİZ, KAŞIKÇI 1., KAŞIKÇI ÇIKMAZI, KERPİÇ, MÜRŞİT, MÜSTAKBEL ŞAİR BAKİ, OGÜN, SALİHPAŞA, SİNAN CAMİİ, YAZAR ORHAN KEMAL 1. ÇIKMAZI, YENİ TULUMBA ÇIKMAZI, ÇAĞA, ÜSKÜPLÜ, ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI, İRFAN AHMET sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah AYDINBEY, CİBALİ, CİBALİ HAYDAR, KANISICAK, KARADENİZ, KIVRIM, MÜSTANTİK, UMURBEY, ÇEŞMİZADE, ÜSKÜPLÜ, ŞAİR BAKİ, ŞAİR BAKİ ARALIĞI, ŞAİR NABİ sk bölgelerinde 18/04/2024 14:00:00 - 18/04/2024 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 18/04/2024 00:05:00 - 18/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1. BAĞLAR, 2. BAĞLAR, 3. BAĞLAR, AKASYA, BAHTİYAR, BAĞLAR, COŞKUN, ENVAR, ERBAB, ESEN, FİGEN, KUBİLAY, MORLALE, TEPE, VEFA, YENİGÜN, ÇAYIRLI EVLER, ÇUKURÇEŞME, ÖMÜR, ŞENER sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah ALBAY SEDAT ÖCALAN, CEVAT AÇIKALIN, DEMET, EZHER, GÜLBAHÇE, MERCANLAR, SERGİLİ sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATA, HORHOR, NAMIK KEMAL, ÇELİKTÜRK, ÇETİNTÜRK, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / MERKEZ mah ABDİ İPEKÇİ, SÜLEYMAN NAZİF, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA GÖKALP, ŞEMSİ PAŞA sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ESKİ ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 18/04/2024 12:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DİREK, EYÜP SULTAN, KUYU, MEKTEP, TOPATAN, ÇOBANÇEŞME sk bölgelerinde 18/04/2024 09:30:00 - 18/04/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah CAMİ ARKASI, MEKTEP, NAGİHAN, TABYA, TOPATAN, VARNA sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÖZEN sk bölgelerinde 18/04/2024 09:30:00 - 18/04/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, AYSU, GÖKDENİZ, KATİP, LADİN, LEMAN, ORTANCA, SARMAŞIK, ZEMZEM, İYİNİYET sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DALGIÇ, DESTEGÜL, DOĞA, EMEKTAR, EMEKTAR ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FATİH, KEMAL ATATÜRK, UMAR sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4. sk bölgelerinde 18/04/2024 00:01:00 - 18/04/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 18/04/2024 00:01:00 - 18/04/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 4., KAMELYA sk bölgelerinde 18/04/2024 00:01:00 - 18/04/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 5.İNÖNÜ, DİKMEN, DİNAR, DİVAN, MENEKŞE, SELÇUK sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.MEVLANA, 4.GÜL, MAGOSA, TERKOS, YEŞİL sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 34., AOS 36., AOS 37., AOS 39., AOS 51., AOS 52., AOS 54. sk bölgelerinde 18/04/2024 00:00:00 - 18/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AOS 37., AOS 53. sk bölgelerinde 18/04/2024 00:00:00 - 18/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKYOL, AKŞEMSETTİN, ASIR, BAHADIR, DIŞBUDAK, EZEL, FENER ÇİÇEĞİ , FİKRİ, KARAYEMİŞ, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, KIRAÇ, KISMET AĞACI, SALKIM, SAMYELİ, SEDİR, SÖNMEZ, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİ, İNCİR sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY DİŞBUDAK, HAZİRAN sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DENİZEVLER, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KARINCA, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YEMENİ, YIL, YILDIRIMLAR, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞEHİT ENVER YORULMAZ, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 18/04/2024 13:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, ALBAY SADİ ALANTAR, BAYTAR AHMET, BUKET, CEVHER, ELHAN, HACI MANSUR, KEVSER, KODAMAN, MADALYON, MELEK, PİYANGO, SÜTLÜ, SÜTLÜ ARALIĞI, VALİ KONAĞI, YOLGEÇEN ARALIĞI, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk / TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 18/04/2024 00:00:00 - 18/04/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2099., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2107., 2108., 2109., 2133., 2147., MUHSİN YAZICIOĞLU sk / UĞUR MUMCU mah 2111., I sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 18/04/2024 10:00:00 - 18/04/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -BEŞTELSİZ mah sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -BEŞTELSİZ mah sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / SokakİSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/5., G/6., G/8. sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.