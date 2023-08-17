Ata tohumuyla yetiştirildi, lezzeti fark oluşturdu: Kilosu 50 TL!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 'Araplı fasulyesi' olarak bilinen ve asırlık ata tohumuyla yetiştirilen yeşil fasulyenin üreticileri hasada başladı.

Araplı'nın bereketli topraklarında üretimi yapılan fasulyenin kılçıksız olması ve kendine özgü lezzetiyle İç Anadolu’da birçok ilden rağbet görüyor.

KİLOSU 50 TL

Yaklaşık 2 bin dönüm alana ekimi yapılan fasulye hasadından haftalık 10 ton ürün elde ediliyor. Araplı fasulyesi Sorgun ilçesinde Perşembe günleri kilogramı 40-50 lira arasında satışa sunuluyor.

LEZZETİYLE FARK OLUŞTURUYOR

Lezzetiyle fark oluşturan Araplı fasulyesi ünüyle de adından söz ettiriyor. Yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçi vatandaşlarda yeşil fasulyeye büyük ilgi gösteriyor.

"ATA TOHUMUDUR"

Araplı kasabasında 25 yıldır ata tohumuyla fasulye üreten Lokman Atıl, "Yozgat’ın bilinen en meşhur fasulyesi Araplı kasabamızda yetiştirilir. Buna biz 'Ayşe kadın' fasulyede diyoruz, ata tohumudur. Herhangi bir kimyasala maruz kalmadan yıllardır bu bölgede üretim yapıyoruz. 2 dönüme yakın bir alana sahip, bu fasulyeler Çarşamba günü hasat edilir ve pazarlarda müşteriye sunulur. Gurbette yaşayan vatandaşlarımızda özellikle Araplı fasulyesi almadan gitmez. Fasulyemizi farklı kılan hiçbir şekilde kimyasal gübre veya ilaç kullanılmamasıdır. Sadece ata tohumuyla doğal olarak yetiştiriliyor. Kilogramı 40 ila 50 lira arasında satılıyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem