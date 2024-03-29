Araştırma: Şarkı sözleri artık daha basit, öfkeli ve tekrarlı

Yeni bir araştırmaya göre şarkı sözleri son yıllarda daha basit, öfkeli ve tekrarlı hale gelmeye başladı.

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Araştırma: Şarkı sözleri artık daha basit, öfkeli ve tekrarlı

Avusturya’da yürütülen araştırmanın detayları Scientific Reports dergisinde paylaşıldı.

Independent‘in aktardığına göre araştırma kapsamında 1980-2020 yıllarında yayınlanan 12 bin İngilizce şarkının sözleri analiz edildi.

Buna göre rap, country, pop, R&B ile rock şarkılarındaki sözler daha basit ve tekrarlayıcı hale geldi. Rap şarkıları öfke ve olumsuz duygularda en derin artışı gösterdi.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu sözlerin son 40 yılda daha öfkeli hale geldiği. Ayrıca şarkı sözlerinin zaman içinde daha basit ve anlaşılması daha kolay hale geldiği tespit edildi.

Şarkılarda kullanılan farklı kelimelerin sayısının, özellikle rap ve rock şarkılarında azaldığı kaydedildi.

TOPLUMUN AYNASI

Avusturya’daki Innsbruck Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünden Yardımcı Doçent Eva Zangerle, müziğin toplumun bir aynası olduğuna dikkat çekti.

Basitliğin ve öfkenin toplumun bir yansıması olduğunu vurguladı.

Zangerle ile araştırma ekibi ayrıca şarkı sözlerinin zaman içinde daha duygusal ve kişisel hale geldiğini tespit etti.

R&B, pop ve country şarkılarında da duygusal açıdan olumsuz sözlerin kullanımında artış görüldü.

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