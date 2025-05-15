Akşam Aç Yatmak Zararlı mı? Bu Kadarını Kimse Bilmiyordu

Uzmanlara göre, beslenme ve uyku düzeni bireysel farklılıklara göre planlanmalı ve kişinin biyolojik ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Aç yatmak bazı kişiler için normal bir durum olabilir. Özellikle gün içinde yeterli öğün ve kalori alındıysa, akşam yemeği atlanabilir. Aralıklı oruç uygulayan kişiler de belirli saatlerde yemek yemeyerek akşam öğününü pas geçebilir. Ancak stresli yaşam tarzı, uyku eksikliği ve yetersiz beslenme gibi faktörler, gece açlık hissini artırabilir ve bu durum uyku kalitesini bozabilir.

AÇ YATMANIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aç yatmanın bazı yan etkileri vardır. Gece artan açlık hissi uykuya dalmayı zorlaştırabilir ve sabahları yorgunlukla uyanmaya neden olabilir. Uyku eksikliği, yüksek kalorili yiyeceklere olan isteği artırarak kilo alımına zemin hazırlar. Yapılan araştırmalar, özellikle kas geliştirmek isteyenlerin aç karna uyumasının kas kaybına yol açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle yatmadan önce protein içeren hafif bir ara öğün tüketilmesi önerilir.

DİYABET, SENDROM VE HAZIMSIZLIĞA YOL AÇABİLİR

Öte yandan, gece geç saatlerde yemek yemenin de olumsuz etkileri olabilir. Japonya’da yapılan bir araştırma, gece yemek yemenin metabolik sendrom ve diyabet riskini artırabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca, mide ekşimesi ve hazımsızlık gibi problemler de uyku kalitesini düşürebilir.

AKŞAM ÖĞÜNÜNÜZDE AĞIR YİYECEKLERDEN KAÇININ

Sağlıklı bir yaşam için, gün içinde öğün atlamamaya, dengeli ve besleyici yiyecekler tüketmeye, akşamları ise hafif ve sindirimi kolay gıdaları tercih etmeye dikkat edilmelidir. Yatmadan önce hafif açlık hissi varsa, yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmek, kuruyemiş veya triptofan içeren besinler (hindi, yumurta, tavuk gibi) tercih edilebilir. Yağlı, kızarmış, aşırı tuzlu ya da baharatlı yiyeceklerden ve fazla sıvı tüketiminden ise kaçınılmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi