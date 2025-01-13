Ahmet Ercan, Beklenen Marmara Depremi İçin Tarih Verdi, ‘Bu Bölge Yerleşime Kapatılmalı' Diyerek Uyardı

Türkiye'deki fay hatlarının aktif rol oynamasıyla deprem korkusu yaşanırken, uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Son olarak depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’da beklenen büyük depremin yalnızca kenti değil, Marmara Bölgesi genelinde geniş bir alanı etkileyebileceğini söyledi.

BİR BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Yerel basında yer alan haberlere göre, özellikle Sakarya Çukuru’nu işaret eden Ercan, “İstanbul depremi beklenirken bu bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanabilir” dedi. Bu noktada, olası bir depremde ciddi tehlikeler olacağını belirten Ercan, “Ancak ne yazık ki burada sanayi hızla gelişiyor" dedi.

Geçmiş dönemde yaşanan depremlere dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, depremlerin tekrar etme olasılığını hatırlattı. 1999 Gölcük Depremi sonrasında bu bölgede gerilimin azalttığını ancak Marmara’nın genelinde halen büyük bir deprem riski taşıdığını belirten Ercan, “Geçmişte bir yerde deprem olduysa, yine olacaktır. Bu kural değişmez” ifadelerini kullandı. Bölgedeki yer hareketlerini değerlendiren Ercan, gelecekte İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nün birleşme ihtimalinin olduğunu vurguladı.

DEPREM İÇİN TARİH VERDİ

Depremin zamanlaması hakkında da açıklama yapan Ercan, “Beklenen Marmara Depremi 2045 ile 2150 yılları arasında gerçekleşebilir. Ancak bu süre zarfında, deprem yorgunu Marmara’da her an hareketlilik olabilir” ifadelerini kullandı. Ercan, İstanbul’un yanı sıra Kocaeli ve çevresinin de depremden ciddi şekilde etkilenebileceğini belirtti.

Ercan, İstanbul’un yanı sıra Kocaeli ve çevresinin de depremden ciddi şekilde etkilenebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi