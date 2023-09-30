Afyonkarahisar'da hasadı yapıldı, birçok alanda kullanılıyor: 2 ton 900 kilogram elde edildi!

Afyonkarahisar'da lavanta üretiminde önemli bir yere sahip olan Dazkırı ilçesinde bu yıl yapılan hasadın ardından 2 ton 900 kilogram lavanta yağı elde edildiği belirtildi.

Kent genelinde lavanta üretiminde önemli bir yere sahip olan ve deterjan başta olmak üzere birçok alanda kullanılan lavantanın hasadının verimli geçtiği ve üreticilerin yüzünü güldürdüğü de kaydedildi.

LAVANTA YAĞI NEDİR?

Lavanta yağı, lavanta bitkisinin çiçeklerinden buharla damıtma yoluyla elde edilen uçucu bir yağdır. Mavi, mor veya beyaz renklerde çiçeklere sahip olan lavanta, Akdeniz ikliminde yetişen bir bitkidir. Lavanta yağı, hoş kokusu ve çeşitli faydaları nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Lavanta yağının faydaları şunlardır:

- Rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi vardır: Lavanta yağı, aromaterapide sıklıkla kullanılan bir yağdır. Uykusuzluk, stres, kaygı ve gerginlik gibi durumlarda rahatlama sağlayabilir,

- Cilt sağlığını destekler: Lavanta yağı, anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde akne, egzama, sedef hastalığı ve yaraların iyileşmesi gibi cilt sorunlarına iyi gelebilir,

- Saç sağlığını destekler: Lavanta yağı, saç derisini besler ve saçların daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar,

- Ağrıları hafifletir: Lavanta yağı, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve migren gibi ağrıların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

- Antiseptik ve antifungal özelliklere sahiptir: Lavanta yağı, bakteri ve mantarların büyümesini engellemeye yardımcı olabilir. Bu özelliği sayesinde yaraların enfeksiyon kapmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Lavanta yağı, çeşitli şekillerde kullanılabilir:

Doğrudan cilde uygulanabilir, masajda kullanılabilir, banyo suyuna eklenebilir veya aromaterapide kullanılabilir. Lavanta yağının cilde uygulanması için 1-2 damla lavanta yağını taşıyıcı yağ ile karıştırarak kullanabilirsiniz. Masaj için 2-3 damla lavanta yağını masaj yağına ekleyebilirsiniz. Banyo suyuna eklemek için 5-6 damla lavanta yağını banyo suyuna ekleyebilirsiniz. Aromaterapi için lavanta yağını bir difüzörde kullanabilirsiniz.

LAVANTA YAĞININ YAN ETKİLERİ

Lavanta yağının bazı yan etkileri olabilir. Bu yan etkiler arasında cilt tahrişi, alerjik reaksiyon ve mide bulantısı sayılabilir. Lavanta yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

LAVANTA YAĞI REGL AĞRILARINI AZALTIR MI?

Lavanta yağının kadınlarda kullanımıyla ilgili bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, lavanta yağının regl kramplarını azaltmaya, stresi azaltmaya ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ancak bu araştırmaların daha fazlasına ihtiyaç vardır.

Kaynak: Gerçek Gündem