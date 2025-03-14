47 Yıllık Terzi Elinden Geçen Tüm Paraları Ütülüyor

Tokat’ta 47 yıldır terzilik yapan 68 yaşındaki Ahmet Karasu, mesleğini sürdürürken ilginç bir alışkanlığıyla dikkat çekiyor. 13 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde, 1978 yılında kendi dükkanını açan Karasu, o günden bu yana müşterilerinden aldığı ve verdiği paraları ütülüyor.

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47 Yıllık Terzi Elinden Geçen Tüm Paraları Ütülüyor

Tokat’ta 47 yıldır terzilik yapan 68 yaşındaki Ahmet Karasu, hijyene oldukça önem veriyor. Bu nedenle müşterilerinden aldığı ve verdiği paraları ütülüyor. arasu, bu uygulamanın paranın değerine sahip çıkmak açısından da önemli olduğunu belirtiyor.

TÜM PARALARI ÜTÜLÜYOR

Paranın temiz tutulması gerektiğini vurgulayan Karasu, “Kendi iş yerimi açtığımdan beri paramı ütülerim, bu bizim usulümüzdür. Herkesin elinde mikrop var. Yabancı paraları tertemiz tutuyorlar. Bizim paralarımıza gelince üzerine yazılar yazıyorlar. Her müşterimi uyarıyorum, lütfen kendi paramıza sahip çıkalım. Aldığım ve verdiğim parayı mutlaka ütüleyerek teslim ederim” dedi.

Kaynak: İHA

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