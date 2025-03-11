25 Yıl Çiçekçilik Yaptı, Doktora Gidince Hayatının Şokunu Yaşadı: Şimdi Mesleğini Değiştirmeye Hazırlanıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çiçekçilik yapan Mevlüt Kovan (42), alerji testi sonucunda yeşil yapraklı bitkilere karşı alerjisi olduğunu öğrendi. 25 yıldır sevdiği mesleğini sürdüren Kovan, sağlık problemleri nedeniyle bu mesleği bırakmayı ve yeni bir iş arayışına girmeyi düşündüğünü açıkladı.

ALERJİ TESTİ ŞOKE ETTİ

Mevlüt Kovan, daha önce Kovid-19 ve domuz gribi gibi sağlık sorunları yaşadı. Son olarak sağlık sorunları nedeniyle bir özel hastaneye başvurdu ve doktorun tavsiyesiyle alerji testi yaptırdı. Test sonucu, yeşil yapraklı bitkilere karşı ciddi bir alerjisi olduğunu ortaya koydu. Sonuçlara inanamayarak tekrar test yaptıran Kovan, aynı sonucu aldı.

25 YIL SONRA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Kovan, 25 yıl boyunca yaptığı çiçekçilik mesleğinin sağlığını olumsuz etkilediğini ve sürekli baş ağrısı ile uykusuzluk gibi problemler yaşadığını fark etti. “25 yıl verdiğim meslek bana zarar veriyor” diyerek, mesleğini bırakma kararı almasının ardından yeni bir iş arayışına girdiğini söyledi.

Alerji nedeniyle uykusuzluk ve solunum zorlukları gibi sağlık sorunları yaşadığını belirten Kovan, sürekli hastaneye gitmek zorunda kaldığını ve ilaç kullanmaya başladığını söyledi. Çiçekçilikle ilgili bitkilerle sürekli temas içinde olmanın, oksijen ve karbondioksit dengesizliği gibi problemler yarattığını ifade etti.

Kaynak: İHA