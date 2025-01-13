2024'te Resmen Kavrulduk! Son 53 Yılın Rekoru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 220 farklı istasyondan elde edilen verilerle 2024 Yılı Sıcaklık Değerlendirme Raporu’nu tamamladı. Verilere göre Türkiye'nin 2024 ortalama sıcaklığı, 1991-2020 normali olan 13,9 derecenin 1,7 derece üzerine çıkarak 15,6 dereceye ulaştı. Bu değer, 1971-2024 yılları arasındaki kayıtlar içinde 2010 yılına ait 15,5 derecelik sıcaklık rekorunu geride bıraktı. Ayrıca yıl boyunca 37 gün normalin üzerinde sıcaklıklar yaşandı.

Raporda 2024'ün ocak, nisan, haziran ve temmuz aylarında sıcaklık rekorlarının kırıldığı belirtilirken, kış ve yaz mevsimlerinde de rekor sıcaklık değerlerine ulaşıldı. Genel olarak yılın 10 ayında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğu, yalnızca mayıs ve kasım aylarında normalin altında kaldığı ifade edildi.

YAĞIŞLARDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2024 Türkiye Alansal Yıllık Yağış Değerlendirme Raporu’na göre, ülke genelinde yağışlar normalin yüzde 6,3 altında gerçekleşti. Bölgesel olarak incelendiğinde, en büyük yağış azalması yüzde 22,4 ile Ege Bölgesi’nde görüldü. Buna karşın Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağış miktarı normale göre yüzde 7,5 oranında artış gösterdi. Karadeniz Bölgesi’nde ise yağışlar mevsim normalleri civarında seyretti.

EN FAZLA YAĞIŞ RİZE'DE, EN AZ EDİRNE'DE

2024 yılında Rize, 1869,9 milimetre ile en fazla yağış alan şehir oldu ve bu miktar normalin yüzde 17 üzerinde gerçekleşti. Öte yandan, en düşük yağış miktarı 2024'te yüzde 35’lik bir düşüşle Edirne'de kaydedildi.

SON 33 YILIN YAĞIŞ TRENDLERİ

1991-2024 yılları arasındaki verilere bakıldığında, Türkiye genelinde yıllık toplam en yüksek yağış miktarı 2009 yılında 728,3 milimetre olarak ölçülürken, en düşük yağış miktarı 2008 yılında 451,6 milimetre olarak kaydedildi. 2024 yılında ise Türkiye geneli yıllık toplam yağış miktarı 537,2 milimetre olarak tespit edildi ve bu değer, uzun yıllar ortalamasının yüzde 6 altında kaldı.

Kaynak: İHA