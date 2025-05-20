20 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Hedef Tahtası, Kırgınlıklar, Şoklar... Bugün Herkesin Bir Sınavı Olacak

Günün en zorlu ihtimali, en güvendiğiniz insanlardan gelebilecek beklenmedik ihanetler olabilir. Ancak bu kişisel bağlar zaten bir süredir yıpranmış da olabilir. Yani yaşanacak bir kopuş, sadece gecikmiş bir sonun habercisidir.

Bugün en çok dikkat edilmesi gereken şey ise duyguların kontrolden çıkmasıdır. Gerginlik ve öfke kolayca çatışmalara dönüşebilir, bu da kimseye fayda getirmeyecektir.

20 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Koç

İçinizde fırtınalar kopsa da, öfkenizi bastırmalı ve provokasyonlara kapılmamalısınız. Size zarar vermek isteyenlerin oyununu, sakinliğinizle bozabilirsiniz.

Boğa

Bugün duygusal ilişkilerde ani tepkilerden uzak durmalısınız. Sevdiğiniz kişiyle yaşanacak küçük bir tartışma büyük kırgınlıklara yol açabilir.

İkizler

Hakkınızda söylenen olumsuz bir laf kulağınıza gelebilir. Hemen inanmak yerine, bu bilginin kaynağını sorgulamak daha akıllıca olacaktır.

Yengeç

Kendinizi yorgun ve enerjisiz hissedebilirsiniz ama bu büyük ihtimalle hastalık değil, zihinsel ve bedensel tükenmişliktir. Günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirerek toparlanabilirsiniz.

Aslan

Zoraki iletişimler, sizi boş yere yıpratabilir. Özellikle sevmediğiniz kişilerle yüz göz olmamak, enerjinizi korumanız açısından daha iyi olacaktır.

Başak

Gün içinde karşınıza çıkabilecek cazip tekliflere temkinli yaklaşmalısınız. Tanımadığınız kişilerden gelen cömert vaatlerin ardında dolandırıcılık yatıyor olabilir.

Terazi

Bugün sözcüklerinizi geri plana alıp dinlemeyi seçin. Sessizlik içinde öğrendikleriniz, uzun vadede büyük fayda sağlayabilir.

Akrep

Başkasının özel meselelerine burnunuzu sokmaktan kaçının. Ne kadar iyi niyetli olsanız da, işler yolunda gitmediğinde hedef tahtası siz olabilirsiniz.

Yay

Duygularınızı bastırmak için alkole başvurmak yerine sağlıklı bir çıkış yolu aramalısınız. Aksi halde söyledikleriniz, ilişkilerinizde kalıcı hasarlara neden olabilir.

Oğlak

İletişim kurarken ağzınızdan çıkan her kelimeyi tartarak söylemelisiniz. Bir anlık dikkatsizlik, uzun süreli ilişkileri zedeleyebilir.

Kova

Büyük kararlar, sözleşmeler ya da maddi yükümlülükler altına girmek için uygun bir gün değil. Bugün yapılacak mali adımlar, zararla sonuçlanabilir.

Balık

Gizli kalması gereken özel bilgilerinizi güvenmediğiniz kişilerle paylaşmamalısınız. Aksi halde bu sırlar bir gün aleyhinize kullanılabilir.