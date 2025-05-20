20 Mayıs 2025 Burç Yorumu: Hedef Tahtası, Kırgınlıklar, Şoklar... Bugün Herkesin Bir Sınavı Olacak
Gök cisimlerinin etkisi, bugün herkese birtakım sınavlar getirebilir. Bu sınavlara hazırlıklı olmak, günün ruhunu anlamak açısından oldukça önemli.
Günün en zorlu ihtimali, en güvendiğiniz insanlardan gelebilecek beklenmedik ihanetler olabilir. Ancak bu kişisel bağlar zaten bir süredir yıpranmış da olabilir. Yani yaşanacak bir kopuş, sadece gecikmiş bir sonun habercisidir.
Bugün en çok dikkat edilmesi gereken şey ise duyguların kontrolden çıkmasıdır. Gerginlik ve öfke kolayca çatışmalara dönüşebilir, bu da kimseye fayda getirmeyecektir.
20 MAYIS 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Koç
İçinizde fırtınalar kopsa da, öfkenizi bastırmalı ve provokasyonlara kapılmamalısınız. Size zarar vermek isteyenlerin oyununu, sakinliğinizle bozabilirsiniz.
Boğa
Bugün duygusal ilişkilerde ani tepkilerden uzak durmalısınız. Sevdiğiniz kişiyle yaşanacak küçük bir tartışma büyük kırgınlıklara yol açabilir.
İkizler
Hakkınızda söylenen olumsuz bir laf kulağınıza gelebilir. Hemen inanmak yerine, bu bilginin kaynağını sorgulamak daha akıllıca olacaktır.
Yengeç
Kendinizi yorgun ve enerjisiz hissedebilirsiniz ama bu büyük ihtimalle hastalık değil, zihinsel ve bedensel tükenmişliktir. Günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirerek toparlanabilirsiniz.
Aslan
Zoraki iletişimler, sizi boş yere yıpratabilir. Özellikle sevmediğiniz kişilerle yüz göz olmamak, enerjinizi korumanız açısından daha iyi olacaktır.
Başak
Gün içinde karşınıza çıkabilecek cazip tekliflere temkinli yaklaşmalısınız. Tanımadığınız kişilerden gelen cömert vaatlerin ardında dolandırıcılık yatıyor olabilir.
Terazi
Bugün sözcüklerinizi geri plana alıp dinlemeyi seçin. Sessizlik içinde öğrendikleriniz, uzun vadede büyük fayda sağlayabilir.
Akrep
Başkasının özel meselelerine burnunuzu sokmaktan kaçının. Ne kadar iyi niyetli olsanız da, işler yolunda gitmediğinde hedef tahtası siz olabilirsiniz.
Yay
Duygularınızı bastırmak için alkole başvurmak yerine sağlıklı bir çıkış yolu aramalısınız. Aksi halde söyledikleriniz, ilişkilerinizde kalıcı hasarlara neden olabilir.
Oğlak
İletişim kurarken ağzınızdan çıkan her kelimeyi tartarak söylemelisiniz. Bir anlık dikkatsizlik, uzun süreli ilişkileri zedeleyebilir.
Kova
Büyük kararlar, sözleşmeler ya da maddi yükümlülükler altına girmek için uygun bir gün değil. Bugün yapılacak mali adımlar, zararla sonuçlanabilir.
Balık
Gizli kalması gereken özel bilgilerinizi güvenmediğiniz kişilerle paylaşmamalısınız. Aksi halde bu sırlar bir gün aleyhinize kullanılabilir.