1 parça limonu kabuğuyla yiyende o sorundan eser kalmıyor: Meğer küçük bir şifa deposuymuş. Limon kabuğuyla yenir mi?

Limon, sağlığımız için güçlü vitaminlere, minerallere ve antioksidanlara sahip en şifalı besinlerin başında gelir.

A, E, B6 vitamini zengini olan limon, özellikle tam bir C vitamini deposu olarak bilinir. Öte yandan limon, kalsiyum, potasyum, sodyum ve fosfor mineralleri zenginidir.

Limonun kendisi de suyu da çekirdekleri de bir yığın faydaya sahiptir. Pek çok farklı forma tüketilen bu şifa deposu besinin kabukları da güçlü etkilere sahiptir.

Limonu kabuğuyla yiyince vücudunuzda oluşan değişime en kısa sürede tanık olacaksınız. Peki, limonu kabuğuyla yemenin faydaları nedir, nasıl tüketilir?

İşte limonu kabuğuyla yemenin etkileri...

LİMONU KABUĞUYLA YİYİNCE...

Kabuklu limon yemek, çoğu insan için alışılmadık bir pratik olabilir, ancak bu, beklenmedik sağlık faydaları sunar.

Limon kabuğu, limon suyuna kıyasla çok daha yüksek oranda besin ve bioaktif bileşenler içerir.

Limon kabuğunda özellikle bol miktarda C vitamini, potasyum, kalsiyum, lif ve limonen bulunur; bu bileşenlerin her biri vücut sağlığı için önemli katkılarda bulunur.

C vitamini, güçlü bir antioksidandır. Çünkü serbest radikallerle savaşır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kronik hastalıkların riskini önler.

C vitamini aynı zamanda, kolajen üretimini teşvik eden bir vitamindir. Bu da cildin sağlıklı ve genç kalmasına yardımcı olur.

Limon kabuğunda bulunan potasyum, kalp sağlığı için hayati öneme sahiptir. Böylece limonu kabuğuyla tüketmek kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve kalp ritmini stabil tutarak kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

Limon kabuğunda bulunan lif, sindirim sağlığını destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve uzun süreli tokluk hissi sağlar,

Limon kabuğu aynı zamanda kansere karşı koruyucu özellikleriyle bilinir. Araştırmalar, limonenin özellikle cilt, ağız, akciğer ve mide kanserleri üzerinde koruyucu etkilere sahip olabileceğini göstermektedir.

Öte yandan limon kabuğu, flavonoidler bakımından zengindir. Bu güçlü antioksidanlar, iltihabı azaltır ve damar sağlığını iyileştirir.

Kabuklu limon tüketimi ayrıca, kolesterol seviyelerini düşürmeye ve böylece kalp hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olur.

KABUKLU LİMON NASIL TÜKETİLİR?

Limonu kabuğuyla tüketmek için ince bir parça limonu direkt kesebilirsiniz. Bu şekilde tüketerek tüm faydalarından yararlanabilirsiniz. Şifa olsun!

DİKKAT: Bu haber genel bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak adına uzmanınıza danışın.