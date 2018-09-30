Söz 53. bölüm 2. fragmanı

STAR TV'de ekrana gelen Söz dizisinin 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 1 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle...

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