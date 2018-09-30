Arka Sokaklar 489. bölüm fragmanı

KANAL D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin 489. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 5 Ekim Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle...

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