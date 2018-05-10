İstanbullu Gelin 49. bölüm 2. fragmanı yayınladı
STAR TV'de ekrana İstanbullu Gelin dizisinin 49. bölüm 2. fragmanı yayınladı. Dizinin yeni bölümü 11 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de...
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