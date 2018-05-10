Diriliş Ertuğrul'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı
TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin 118. bölüm fragmanı yayınlandı.Dizinin yeni bölümü 16 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.30'de...
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