Diriliş Ertuğrul'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı

TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin 118. bölüm fragmanı yayınlandı.Dizinin yeni bölümü 16 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.30'de...

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