Van'da kontrolden çıkan askeri araç devrildi: 3 yaralı

Van'da Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı bir askeri araç, Kurubaş bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 asker yaralandı.

Van'da kontrolden çıkan askeri araç devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi.

‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.

Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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