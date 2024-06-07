Van'da kontrolden çıkan askeri araç devrildi: 3 yaralı
Van'da Hakkari'ye personel taşıyan zırhlı bir askeri araç, Kurubaş bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 3 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi.
‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.
Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA