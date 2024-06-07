Motokurye Ata Emre'nin katilinin yaşı araştırılıyor

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren ve 17 yaşında olduğu belirtilen E.Ö.'nün yaş tespiti için mahkeme tarafından topuk kanı ve hastane kayıtları talep edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, E.Ö.'nün annesinin 2007'de doğum yaptığına dair bir kayda rastlanmadığını bildirdi. Akman ailesinin avukatı, bu durumun E.Ö.'nün 18 yaşından büyük olduğu yönündeki iddialarını destekler nitelikte ve kemik yaşının tespitinin zorunluluk olduğunu söyledi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, cinayetle ilgili ilk iddianamesini E.Ö. için hazırladı. E.Ö. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçu"ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca "silah taşımak"tan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ö.'nün babası Orhan Ö. için de iddianame hazırladı. Orhan Ö. için "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.