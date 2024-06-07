Ordu merkezli 6 ilde 'Kuyu-3' operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Ordu merkezli 6 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-3" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu merkezli 6 ilde 'Kuyu-3' operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, yurt dışına kaçan Ercan Yılmaz ve Sercan Sayal liderliğindeki iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, iş insanlarından tehdit ve silah zoruyla para istedikleri, taleplerini kabul etmeyenlere silahlı saldırı düzenledikleri, eğlence mekanlarını ele geçirmek için iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdikleri belirlenen 12 şüpheli Ordu, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ ve Ankara'da yakalandı.

İzmir'de de iş insanlarından tehditle para istedikleri, örgütün haksız para talebini kabul etmeyen iş insanlarının oto galerilerine ve benzin istasyonlarına silahlı saldırı düzenledikleri belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. 13 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 otomatik tüfek ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

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