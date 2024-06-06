Ünlü konser salonu Cemal Reşit Rey'de dev ekran insanların üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şişli'de bulunan ünlü konser salonu Cemal Reşit Rey'de sahne arkasında bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi.

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Ünlü konser salonu Cemal Reşit Rey'de dev ekran insanların üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var

Şişli’de bulunan ünlü konser salonu Cemal Reşit Rey'de sahnenin hemen arkasında yer alan dev ekran çöktü.

Ünlü konser salonu Cemal Reşit Rey'de dev ekran insanların üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var - Resim : 1

Şişli’de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnede bulunan dev ekran insanların üzerine devrildi. Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dijital panonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Ünlü konser salonu Cemal Reşit Rey'de dev ekran insanların üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var - Resim : 2

Dijital panonun, salonda düzenlenen özel bir okulun mezuniyet ve yıl sonu gösterisi sırasında fotoğraf çekimi yapılırken devrildiği öğrenildi.

Olay esnasında salonda bulunan velilerden Oya Kayaalp, mezuniyet ve yıl sonu gösterisinin ardından çocukların sahneye çıktığını söyledi.

Öğrenciler öğretmenleriyle fotoğraf çektirirken kendisinin de sahnede olduğunu kaydeden Kayaalp, "O sırada sahnenin eğildiğini gördüm, çocuklar ve veliler geri çekildiler. Bir veli ekranın altında kaldı, bacağından yaralandı. Onun çocuğu yerdeydi, aldım ve onu uzaklaştırdım." diye konuştu.

Kayaalp, kazanın ardından okul müdürü ile veliler arasında tartışma yaşandığını söyledi.

Olay nedeniyle herkesin şoke olduğunu belirten Kayaalp, "Çocuklar mezuniyet törenlerinde böyle bir şey yaşadılar. Öğrencileri çıkışta gördüm, ufak tefek yaralanmaları vardı. Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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